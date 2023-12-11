Не зможуть зламати, але зможуть розбити: просте "скельце" буде зберігати дані 10 000 років

Скляний носій інформації Microsft Silica не боїться хакерських атак, а тому може використовуватися в таких сферах, як фінанси, наукові дослідження та охорона здоров'я.

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Компанія Microsoft розкрила нові подробиці про інноваційний носій інформації зі скла Silica, який розробляє. Як передає Techradar, посилаючись на документи від розробників, пристрій зможе захистити центри обробки даних і гіперскейлери від хакерських атак.

Ця технологія дуже схожа на ту, за допомогою якої розробляються керамічні сховища, зазначає видання. Однак у Microsft роблять ставку саме на скло, про що було оголошено під час 29-го симпозіуму ACM, присвяченого принципам роботи операційних систем. Представники розробника виклали принципи, що лежать в основі планів компанії зі створення довговічних і високоефективних систем зберігання даних із кварцового скла. За їхніми словами, такі пристрої будуть використовуватися в системі хмарних сховищ, отже ймовірно, що клієнти Azure будуть першими і єдиними, хто отримає вигоду від впровадження скляних носіїв.

Подробиці про Microsoft Project Silica

Як працює скляне сховище даних

Мета Microsoft Project Silica — показати, що скло може використовуватися для довготривалого зберігання даних, яке може обчислюватися сотнями і навіть тисячами років, як сказано у відео вище.

Хмарна система зберігання архівних даних зроблена з кварцового скла — надзвичайно стійкого носія, що дає змогу інформації зберігатися невизначений термін, стверджують у компанії. З кварцовим склом нічого не трапиться, якщо опустити його в окріп, засунути в мікрохвильовку або в справжню піч, або ж якщо впливати за допомогою потужних магнітів.

Дані записуються на квадратний скляний диск за допомогою надшвидких фемтосекундних лазерів (оптичні квантові генератори, здатні генерувати імпульси лазерного випромінювання, що містять досить малу кількість коливань оптичного поля, — ред.) за допомогою вокселів (вокселі — аналоги двовимірних пікселів для тривимірного простору, — ред.). Фізична структура скла дає змогу записувати кілька бітів даних шарами, а потім складати ці шари вертикально сотнями один поверх іншого. На одному скляному фрагменті можна записати 7 ТБ даних.

Важливо

Диск місткістю 30 Тб працює завдяки незвичайній технології: що про нього відомо

Для зчитування даних використовується технологія поляризаційної мікроскопії, за допомогою якої носій сканується по секторах за Z-подібною схемою. Після закінчення сканування, зображення, записані на скло, проходять обробку і декодування, за що відповідають алгоритми машинного навчання. Ці ж алгоритми перетворюють зчитані дані на цифрові.

Скляний носій інформації Silica потенційно може використовуватися в таких сферах, як фінанси, наукові дослідження та охорона здоров'я, завдяки тому, що архівні дані повністю захищені від злому. Розробники вважають, що Silica не страшні програми-вимагачі. Наразі Microsoft вивчає, як найкраще налаштувати фізичну бібліотеку, в якій зберігається скло, з урахуванням особливостей використання хмарного сховища Azure.

Раніше ми повідомляли про те, що розроблено особливу технологію, яка дасть змогу збільшити ємність дисків у десятки разів. На звичайному жорсткому диску можна буде розмістити до 50 ТБ даних.