"Надежно и убедительно": беспилотник поджег российский танк в Луганской области (видео)

Оператор ВСУ с помощью дрона-камикадзе нанес бронированной технике российских оккупантов удар в одно из самых уязвимых мест конструкции — под башню.

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Украинские военные с помощью беспилотника-камикадзе ликвидировали российский танк на территории Луганской области. Соответствующее видео опубликовал журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале в четверг, 18 января.

На видеокадрах, снятых с высоты птичьего полета, танк ВС РФ стоит на одной из улиц оккупированного населенного пункта. Оператор БПЛА направляет FPV-дрон в сторону техники оккупантов и беспилотник наносит удар в самое уязвимое место танка — под башню. От мощного взрыва от танка даже отлетает одна из деталей, после чего бронированную машину охватывает пламя. Огонь быстро разгорается и из танка начинает валить черный дым.

"FPV-дрон надежно и убедительно сжег вражеский танк на Луганщине", — подписал Андрей Цаплиенко опубликованные видеокадры.

Отметим, что ситуация на фронте по состоянию на 18 января остается сложной. За прошедшие сутки произошло 78 боевых столкновений. В целом враг нанес 9 ракетных и 128 авиационных ударов, совершил 77 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. На Лиманском направлении украинские воины отбили 13 атак оккупантов в районах Тернов, Ямполовки Донецкой области и еще 5 атак вблизи Макеевки, Белогоровки Луганской области. В то же время, украинские воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Напомним, несколькими днями ранее мы писали о том, что дрон ВСУ прикончил РСЗО "Град" на Херсонщине. На видеокадрах, заснятых с высоты птичьего полета, видно РСЗВ "Град", которая обстреливает украинские территории. После нескольких залпов водитель развернул военную технику с позиций и выехал на асфальтированную дорогу. В этот момент украинский оператор беспилотника направил к "Граду" дрон-камикадзе.

А в начале января стало известно о том, что ВСУ уничтожили важный узел связи россиян дронами-бомберами. Сперва аэроразведчики поразили узел связи, который российские военные разворачивали на местности еще днем. В темное время суток к обозначенному квадрату прилетел беспилотник-бомбер и уничтожил дорогую технику оккупантов, совершив несколько сбросов боеприпасов в два захода.