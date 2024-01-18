"Надійно та переконливо": безпілотник підпалив російський танк у Луганській області (відео)

Оператор ЗСУ за допомогою дрона-камікадзе завдав броньованій техніці російських окупантів удару в одне з найвразливіших місць конструкції — під башту.

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Українські військові за допомогою безпілотника-камікадзе ліквідували російський танк на території Луганської області. Відповідне відео опублікував журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Telegram-каналі в четвер, 18 січня.

На відеокадрах, знятих із висоти пташиного польоту, танк ЗС РФ стоїть на одній із вулиць окупованого населеного пункту. Оператор БПЛА спрямовує FPV-дрон у бік техніки окупантів, і безпілотник завдає удару в найвразливіше місце танка — під башту. Від потужного вибуху від танка навіть відлітає одна з деталей, після чого броньовану машину охоплює полум'я. Вогонь швидко розгорається, і з танка починає валити чорний дим.

"FPV-дрон надійно та переконливо спалив ворожий танк на Луганщині", — підписав Андрій Цаплієнко опубліковані відеокадри.

Зазначимо, що ситуація на фронті станом на 18 січня залишається складною. За минулу добу відбулося 78 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 9 ракетних і 128 авіаційних ударів, здійснив 77 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах. На Лиманському напрямку українські воїни відбили 13 атак окупантів у районах Тернів, Ямполівки Донецької області і ще 5 атак поблизу Макіївки, Білогорівки Луганської області. Водночас українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі й техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту.

Нагадаємо, кількома днями раніше ми писали про те, що дрон ЗСУ прикінчив РСЗВ "Град" на Херсонщині. На відеокадрах, знятих із висоти пташиного польоту, видно РСЗВ "Град", яка обстрілює українські території. Після кількох залпів водій розвернув військову техніку з позицій і виїхав на асфальтовану дорогу. В цей момент український оператор безпілотника направив до "граду" дрон-камікадзе.

А на початку січня стало відомо про те, що ЗСУ знищили важливий вузол зв'язку росіян дронами-бомберами. Спершу аеророзвідники вразили вузол зв'язку, який російські військові розгортали на місцевості ще вдень. У темну пору доби до позначеного квадрата прилетів безпілотник-бомбер і знищив дорогу техніку окупантів, здійснивши кілька скидів боєприпасів за два заходи.