Новая DDoS-атака на "Монобанк": началась волна с 580 млн запросов на сервис, — Гороховский

"Монобанк" стал одной из самых атакованных ИТ-целей в Украине. Пока Олег Гороховский сообщал об этом, началась новая волна.

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Сейчас в Украине мобильный банк "Монобанк", который оказался под самой масштабной DDOS-атакой 19 января, стал одной из самых атакованных ИТ-целей. Об этом у себя на Telegram-канале "Ого!" написал соучредитель Monobank Олег Гороховский.

Он заявил, что DDoS-атаки на банк идут непрерывно.

"Думаю, на сегодня "Монобанк" — одна из самых атакованных ИТ-целей в стране (...) Только что закончилась атака общей нагрузкой 580 миллионов запросов на сервис. Это просто космос", — сообщил Гороховский.

Мобильный банк "Монобанк" снова оказался под DDOS-атакой

Он также выразил благодарность ИТ-команде банка, которая "стоит на страже ИТ-инфраструктуры".

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Как только Гороховский дописал пост, началась новая атака.

"Вот пока писал началась новая волна... Стоим!" — написал он.

Тем временем украинский мобильный банк Monobank увеличил комиссию на снятие собственных средств с 0,5% до 0,9%. По словам Гороховского, решение повысить тариф связано с тем, что банки-владельцы банкоматов в Украине более чем вдвое повысили межбанковский тариф возмещения за снятие наличных клиентами других банков.

Напомним, 18 января сообщалось, что хакеры атаковали браузер Chrome. Под угрозой оказались банковские счета. Разработчики поспешили выпустить обновление и рекомендовали всем пользователям установить его как можно скорее.