Монобанк повысит комиссию за снятие наличных с 1 сентября

В компании утверждают, что увеличение комиссии связано с давлением банков, которые владеют банкоматами.

Украинский мобильный банк Monobank увеличит комиссию на снятие собственных наличных средств с 0,5% до 0,9% с 1 сентября. Об этом в своем телеграм-канале в среду, 17 августа, сообщил сооснователь банка Олег Гороховский.

"Мы, к сожалению, вынуждены с 1.09 поднять тариф за снятие собственных средств с наших карт с 0,5% до 0,9%", — написал представитель компании.

По словам Гороховского, решение повысить тариф связано с тем, что банки-собственники банкоматов в Украине с 1 сентября более чем в 2 раза повысят межбанковский тариф возмещения за снятие наличных клиентами других банков. В случае, если бы Monobank оставил комиссию на уровне 0,5%, это не покрывало бы его расходов. При этом тариф на снятие кредитных средств останется неизменным, заверил Гороховский.

"Извиняюсь, за то, что мы вынуждены пойти на такой шаг", — добавил сооснователь банка.

Напомним, недавно Национальный банк Украины разрешил банкам безналичную продажу валюты при условии размещения гражданами срочных вкладов без возможности досрочного расторжения договора. Минимальный срок депозита должен составлять 3 месяца.

Также мы писали о том, как украинцы могут купить доллары посредством размещения вклада.