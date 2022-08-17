Монобанк підвищить комісію за зняття готівки з 1 вересня

У компанії стверджують, що збільшення комісії пов'язане із тиском банків, які володіють банкоматами.

Український мобільний банк Monobank збільшить комісію на зняття власних коштів з 0,5% до 0,9% з 1 вересня. Про це у своєму телеграм-каналі у середу, 17 серпня, повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.

"Ми, на жаль, змушені з 1.09 підняти тариф за зняття власних коштів із наших карток з 0,5% до 0,9%", — написав представник компанії.

За словами Гороховського, рішення підвищити тариф пов'язане з тим, що банки-власники банкоматів в Україні з 1 вересня більш ніж удвічі підвищать міжбанківський тариф відшкодування за зняття готівки клієнтами інших банків. Якби Monobank залишив комісію на рівні 0,5%, це не покривало б його витрат. Разом з тим, тариф на зняття кредитних коштів залишиться незмінним, запевнив Гороховський.

"Пробачте, за те, що ми змушені піти на такий крок", — додав співзасновник банку.

Нагадаємо, що нещодавно Національний банк України дозволив банкам безготівковий продаж валюти за умови розміщення громадянами термінових вкладів без можливості дострокового розірвання договору. Мінімальний термін депозиту має становити 3 місяці.

Також ми писали про те, як українці можуть купити долари шляхом розміщення вкладу.