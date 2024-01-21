Нова DDoS-атака на "Монобанк": почалася хвиля із 580 млн запитів на сервіс, — Гороховський

"Монобанк" став одною з найбільш атакованих ІТ-цілей в Україні. Поки Олег Гороховський повідомляв про це, почалася нова хвиля.

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Наразі в Україні мобільний банк"Монобанк", який опинився під наймасштабнішою DDOS-атакою 19 січня, став однією з найбільш атакованих ІТ-цілей. Про це у себе на Telegram-каналі "Ого!" написав співзасновник Monobank Олег Гороховський.

Він заявив, що DDoS-атаки на банк йдуть безперервно.

"Думаю, на сьогодні "Монобанк" — одна з найбільш атакованих ІТ-цілей у країні (…) Щойно закінчилася атака загальним навантаженням 580 мільйонів запитів на сервіс. Це просто космос", — повідомив Гороховський.

Мобільний банк"Монобанк" знову опинився під DDOS-атакою

Він також висловив вдячність ІТ-команді банку, яка "стоїть на варті ІТ-інфраструктури".

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Щойно Гороховський дописав пост, почалася нова атака.

"Ось поки писав почалася нова хвиля… Стоїмо!" — написав він.

Тим часом український мобільний банк Monobank збільшив комісію на зняття власних коштів з 0,5% до 0,9%. За словами Гороховського, рішення підвищити тариф пов'язане з тим, що банки-власники банкоматів в Україні більш ніж удвічі підвищили міжбанківський тариф відшкодування за зняття готівки клієнтами інших банків.

Нагадаємо, 18 січня повідомлялося, що хакери атакували браузер Chrome. Під загрозою опинилися банківські рахунки. Розробники поспішили випустити оновлення і рекомендували всім користувачам встановити його якомога швидше.