$10 000 обещают человеку, который месяц продержится без смартфона: условия конкурса

Остаться без телефона на целый месяц — тяжелое испытание для современного человека, но производитель йогуртов придумала, чем мотивировать. Кроме денег, предусмотрены и другие призы.

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В США компания Siggi's Dairy, которая производит йогурт в исландском стиле, обещает заплатить 10 000 долларов людям, которые примут участие в 30-дневной программе "цифровой детоксикации" — воздержании от использования смартфона в течение месяца. Об этом сообщает USA Today, а условия конкурса опубликованы на сайте компании.

Попробовать получить вознаграждение сможет любой гражданин США, достигший возраста 18 лет. Желающие принять участие в цифровой программе детоксикации Siggi's должны заполнить и отправить онлайн-форму до среды, 31 января. Нужно указать свое имя и фамилию, адрес электронной почты, страну, подтвердить, что вам больше 18 лет и прислать убедительное эссе на тему "Почему вам нужна цифровая детоксикация в вашей жизни и как положительно это повлияет на вас".

Постер конкурса Siggi's Dairy

Все победители будут уведомлены по электронной почте в четверг, 15 февраля. Кроме денежного вознаграждения, победители конкурса также могут рассчитывать на несколько дополнительных призов:

футляр для смартфона;

старомодный телефон-раскладушку;

предоплаченная сим-карта на месяц;

запас йогуртов Siggi's на три месяца.

"Цель конкурса — показать людям преимущества отказа от цифровых технологий в надежде, что это поможет начать новые здоровые привычки на Новый год … Мы верим в силу простой жизни с меньшим количеством факторов, отвлекающих внимание. Одно из самых больших отвлечений в нашей жизни сегодня — это телефон", — говорится на сайте конкурса.

Siggi's Dairy производит исландский йогурт, или скир — очень густой и плотный молочный продукт, по консистенции является чем-то средним между обычным йогуртом и сыром. Он содержит в 3–4 раза больше белков, чем привычный йогурт из магазина. Имеет кисломолочный, но в то же время сладковатый вкус.

Украинские производители молочной продукции тоже устраивают интересные конкурсы. Во Всемирный день школьного молока (да, есть и такой), который в прошлом году отмечался 27 сентября, провели конкурс среди детских учебных заведений с целью популяризации пользы от молока. Фокус написал, кто победил в нем, и какие награды получил.