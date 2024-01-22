$10 000 обіцяють людині, яка місяць протримається без смартфона: умови конкурсу

Залишитися без телефону на цілий місяць – важке випробування для сучасної людини, але виробник йогуртів придумала, чим змотивувати. Окрім грошей передбачені й інші призи.

Related video

У США компанія Siggi's Dairy, яка виготовляє йогурт в ісландському стилі, обіцяє заплатити 10 000 доларів людям, що візьмуть участь у 30-денній програмі "цифрової детоксикації" – утриманні від використання смартфоном протягом місяця. Про це повідомляє USA Today, а умови конкурсу опубліковані на сайті компанії.

Спробувати отримати винагороду зможе будь-який громадянин США, який досяг віку 18 років. Охочі взяти участь у цифровій програмі детоксикації Siggi's повинен заповнити та відправити онлайн-форму до середи, 31 січня. Потрібно вказати своє ім’я та прізвище, адресу електронної пошти, країну, підтвердити, що вам більше ніж 18 років та надіслати переконливе есе на тему "Чому вам потрібна цифрова детоксикація у вашому житті та як позитивно це вплине на вас".

Постер конкурсу Siggi's Dairy

Усі переможці будуть повідомлені електронною поштою у четвер, 15 лютого. Окрім грошової винагороди, переможці конкурсу також можуть розраховувати на кілька додаткових призів:

футляр для смартфона;

старомодний телефон-розкладачку;

передплачена сім-карта на місяць;

запас йогуртів Siggi's на три місяці.

"Мета конкурсу – показати людям переваги відмови від цифрових технологій у надії, що це допоможе започаткувати нові здорові звички на Новий рік … Ми віримо у силу простішого життя з меншою кількістю факторів, що відвертають увагу. Одне з найбільших відволікань у нашому житті сьогодні – це телефон", — йдеться на сайті конкурсу.

Siggi's Dairy виробляє ісландський йогурт, або скір – дуже густий та щільний молочний продукт, за консистенцією є чимось середнім між звичайним йогуртом та сиром. Він містить у 3-4 рази більше білків, ніж звичний йогурт з магазину. Має кисломолочний, але водночас солодкуватий смак.

Українські виробники молочної продукції теж влаштовують цікаві конкурси. У Всесвітній день шкільного молока (так, є й такий), котрий торік відзначався 27 вересня, провели конкурс серед дитячих навчальних закладів з метою популяризації користі від молока. Фокус написав, хто переміг у ньому, та які нагороди отримав.