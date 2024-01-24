"Лучше 10 хороших, чем 50 кое-каких": бойцы ВСУ жалуются на некачественные дроны от волонтеров

По словам военных, беспилотники часто делают из дешевых деталей, поэтому у них пропадает связь. Из-за этого пилоты часто промахиваются по целям.

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Плохое качество беспилотников, которые отчасти собирают в полукустарных условиях множество мелких поставщиков, не дает военным качественно поражать цели — дроны возвращаются к операторам ни с чем или просто теряются, вместе с недешевыми боеприпасами. Мыслями об этом украинские военнослужащие из роты ударных БПЛА "Рарог" поделились с Reuters.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА), или дроны, стали жизненно важными для украинских военных во время полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года. Пожалуй, все видели в Интернете много кадров с их удачной работой, но так бывает не всегда.

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"Украина проигрывает войну дронов": эксперты рассказали, что нужно изменить для победы

Распространенная жалоба на дроны — "нет видео". Отказывающиеся работать камеры делают оператора "слепым". Бойцы, которые выполняют задачи вдоль восточной линии фронта в Донецкой области, говорят, что лучше иметь 10 хорошо сделанных дронов, чем 50 кое-каких. Недостаточное качество существенно влияет на способность видеть позиции врага и поражать их.

"Самыми частыми проблемами являются проблемы с видеосвязью и с каналом управления. И большинство из них из-за некачественных деталей, которые очень часто используются, чтобы сделать дроны дешевле", — рассказывает солдат с позывным "Сэм".

Оператор БПЛА "Сэм" скажется на качестве некоторых дронов Фото: Скриншот

Операторы призывают испытывать БПЛА перед отправкой на фронт перед использованием в бою. По их мнению, нужно тестировать дроны новых или гражданских производителей. Также они отмечают стандартизацию — военный должен точно знать, как будет работать беспилотник в их руках.

"Вы много работаете и должны выполнять полет за полетом, тогда как дроны сильно отличаются. У одного другой контроллер, у второго отличаются настройки и так далее. Под натиском врага случается, что что-то пропускаешь, и это приводит к промаху по цели", — говорит боец "Яма".

Рассказ операторов о важности качества беспилотников

С начала войны Россия тоже расширила собственный парк беспилотников и улучшила способность блокировать украинские БПЛА средствами электронной борьбы, что делает требования к ним еще более жесткими. Да и в конце концов войну нельзя выиграть одними только БПЛА, отмечает "Сэм".

Недавно Фокус писал об инициативе Минцифры собирать дроны дома и о реакции на нее экспертов. Качество таких дронов и комплектующих к ним, которые будут покупать обычные граждане, может вызывать сомнения.