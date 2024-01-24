"Краще 10 хороших, ніж 50 абияких": бійці ЗСУ жаліються на неякісні дрони від волонтерів

За словами військових, безпілотники часто роблять з дешевих деталей, тому у них пропадає зв'язок. Через це пілоти часто промахуються по цілям.

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Погана якість безпілотників, які почасти збирають у напівкустарних умовах безліч дрібних постачальників, не дає військовим якісно уражати ціли — дрони повертаються до операторів ні з чим або просто втрачаються, разом з недешевими боєприпасами. Думками про це українські військовослужбовці з роти ударних БПЛА "Рарог" поділилися з Reuters.

Безпілотні літальні апарати (БПЛА), або дрони, стали життєво важливими для українських військових під повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року. Мабуть, усі бачили в Інтернеті багато кадрів з їхньою вдалою роботою, але так буває не завжди.

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Розповсюджена скарга на дрони — "немає відео". Камери, що відмовляються працювати, роблять оператора "сліпим". Бійці, які виконують завдання вздовж східної лінії фронту в Донецькій області, кажуть, що краще мати 10 добре зроблених дронів, ніж 50 абияких. Недостатня якість суттєво впливає на здатність бачити позиції ворога та уражати їх.

"Найчастішими проблемами є проблеми з відеозв’язком та з каналом керування. І більшість з них через неякісні деталі, які дуже часто використовуються, щоб зробити дрони дешевшими", — розповідає солдат на позивний "Сем".

Оператор БПЛА "Сем" скажиться на якість деяких дронів Фото: Скриншот

Оператори закликають випробовувати БПЛА перед відправленням на фронт перед використанням у бою. На їхню думку, потрібно тестувати дрони нових або цивільних виробників. Також вони наголошують на стандартизації – військовий має точно знати, як працюватиме безпілотник в їхніх руках.

"Ви багато працюєте і повинні виконувати політ за польотом, тоді як дрони сильно відрізняються. В одного інший контролер, у другого відрізняються налаштування і так далі. Під натиском ворога трапляється, що щось пропускаєш, і це призводить до промаху по цілі", — каже боєць "Яма".

Розповід операторів про важливість якості безпілотників

Від початку війни Росія теж розширила власний парк безпілотників та покращила здатність блокувати українські БПЛА засобами електронної боротьби, що робить вимоги до них ще більш жорсткими. Та й зрештою війну не можна виграти єдиними тільки БПЛА, наголошує "Сем".

Нещодавно Фокус писав про ініціативу Мінцифри збирати дрони вдома та про реакцію на неї експертів. Якість таких дронів та складників до них, які куплятимуть звичайні громадяни, може викликати сумніви.