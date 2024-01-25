Украина осуществила кибератаки на оборонные предприятия РФ: ISW проанализировал действия хакеров

Украинские хакеры уничтожили базу данных, которая содержала два петабайта (два миллиона гигабайтов) информации, потенциальная стоимость которых может превышать десять миллионов долларов, рассказали аналитики.

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Украинские хакеры совершили кибератаку на российскую разведывательно-коммуникационную инфраструктуру, в результате чего была уничтожена база данных, которая обрабатывала спутниковые данные и создавала продукты для более 50 государственных учреждений РФ. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете за 24 января.

"Украинские хакеры совершили успешную кибератаку на дальневосточный филиал НИЦ космической гидрометеорологии "Планета", в частности на базу данных, серверы и суперкомпьютеры центра", — говорится в сообщении.

По информации ГУР, во время хакерской атаки была уничтожена база данных, которая получала и обрабатывала спутниковые данные и создавала продукты для более 50 государственных учреждений России — Министерство обороны, Генеральный штаб, Министерство внутренних дел. Кроме этого, база содержала два петабайта (два миллиона гигабайт) данных, потенциальная стоимость которых может превышать десять миллионов долларов.

Также атака хакеров привела к неработоспособности суперкомпьютеров центра и невозможности их полного восстановления. Также из строя были выведены серверы и физическая инфраструктура центра. В результате десятки стратегических оборонных предприятий России остались без "критически важной информации".

Также по информации ГУР МОУ от 23 января, неизвестные "кибердобровольцы" атаковали российский интернет-провайдер "Акадо-телеком", обслуживающий Администрацию президента РФ, Федеральную службу безопасности (ФСБ), Федеральную службу охраны, органы управления Московской области, российский государственный банк "Сбербанк". Атака вызвала масштабный сбой в Интернете 21 и 22 января.

Напомним, 24 января в пресс-службе Главного управления разведки Минобороны Украины сообщили, что украинские хакеры из группы "BO Team" совершили кибератаку на дальневосточный филиал НИЦ космической гидрометеорологии "Планета". Была уничтожена база данных, в результате это нанесет ущерб военным РФ.

9 января стало известно, что хакеры из группировки Blackjack взломали московский интернет-провайдер М9ком и снесли его серверы. В частности, было удалено 20 терабайт данных.