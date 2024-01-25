Самая крутая работа в мире: нужно сидеть в интернете за $10 000 в неделю (видео)

Компания Opera предлагает протестировать ее продукт в одиночестве на затерянном островке у побережья Исландии.

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Браузер Opera ищет сотрудника, в задачи которого будет входить просмотр веб-страниц, зарплату обещают в 10 000 долларов США, а также прекрасные условия труда на отдаленном острове у побережья Исландии. Об этом компания написала на своем официальном сайте.

Скандинавы, как известно, придумали хюгге – образ жизни, который способствует уюту и благополучию. Компания Opera внедрила эту концепцию при взаимодействии с браузером. Разработчики сделали все возможное, чтобы пользоваться их продуктом было максимально удобно.

Сортировка вкладок, интуитивно понятный интерфейс, приятный дизайн и прочие инновации появились благодаря хюгге и главному вдохновителю Валгардуру Хледверссону, который уединился на заброшенном вулканическом острове у побережья Исландии Бьярнарей, изучая, как воплотить "скандинавский уют" в интернет-серфинге.

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"Долгое время я размышлял над главными жизненными вопросами: зачем мы рождаемся? Куда мы идем, когда умрем? Как мне отслеживать такое количество вкладок? С Opera я достиг такой гармонии как в цифровом, так и в физическом мире, но сейчас мне нужен отпуск и чтобы кто-то взял на себя роль гуру Tabfulness, пока меня нет", — прокомментировал Валгардур.

Теперь компания Opera ищет ему замену. От соискателя требуют не бояться ветров, странных овец, любить рыбу и хрустящий хлеб кнекеброд.

Подать заявку можно до 25 февраля включительно, чтобы просматривать веб-страницы с Opera с продуваемых ветрами берегов Исландии и заработать 10 000 долларов за это.

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