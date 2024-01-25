Найкрутіша робота у світі: потрібно сидіти в інтернеті за $10 000 на тиждень (відео)

Компанія Opera пропонує протестувати її продукт на самоті на загубленому острівці біля узбережжя Ісландії.

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Браузер Opera шукає співробітника, до завдань якого входитиме перегляд вебсторінок, зарплату обіцяють у 10 000 доларів США, а також прекрасні умови праці на віддаленому острові біля узбережжя Ісландії. Про це компанія написала на своєму офіційному сайті.

Скандинави, як відомо, вигадали хюґе — спосіб життя, який сприяє затишку та благополуччю. Компанія Opera впровадила цю концепцію під час взаємодії з браузером. Розробники зробили все можливе, щоб користуватися їхнім продуктом було максимально зручно.

Сортування вкладок, інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, приємний дизайн та інші інновації з'явилися завдяки хюґе та головному натхненнику Валгардуру Гледверссону, який усамітнився на закинутому вулканічному острові біля узбережжя Ісландії Б'ярнарей, вивчаючи, як втілити "скандинавський затишок" в інтернет-серфінгу.

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"Довгий час я розмірковував над головними життєвими питаннями: навіщо ми народжуємося? Куди ми йдемо, коли помремо? Як мені відстежувати таку кількість вкладок? Із Opera я досяг такої гармонії як у цифровому, так і у фізичному світі, але зараз мені потрібна відпустка та щоб хтось узяв на себе роль гуру Tabfulness, поки мене немає", — прокоментував Валгардур.

Тепер компанія Opera шукає йому заміну. Від претендента вимагають не боятися вітрів, дивних овець, любити рибу та хрусткий хліб кнекеброд.

Подати заявку можна до 25 лютого включно, щоб переглядати вебсторінки з Opera з берегів Ісландії, що продуваються вітрами, і заробити 10 000 доларів за це.

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