Французский миллиардер Ксавье Ньель покупает мобильного оператора Lifecell за $500 млн

О покупке Lifecell было объявлено еще 29 декабря. Однако NJJ Capital должна была урегулировать отношения с АМКУ. Также на некоторые активы оператора в октябре был наложен арест.

Related video

Инвестиционная компания NJJ Capital французского миллиардера Ксавье Ньеля согласилась заплатить 500 млн долларов за оператора Lifecell и другие подразделения Turkcell Iletisim Hizmetleri AS в Украине. Об этом сообщает Bloomberg.

Телекоммуникационная компания Ньеля уже работает в соседней Польше. Большой объем трафика в роуминге между странами означает, что сделка имеет смысл, сказал Ниэль на встрече с французскими журналистами. Мыльярдер заметил, что цена была небольшой по сравнению с прибылью сети Lifecell.

Важно

Компенсация абонентам "Киевстар": когда ее выплатят и что сделали бесплатным уже сейчас

Сделка предоставит NJJ Capital контроль над Lifecell LLC, LLC Global Bilgi и LLC Ukrtower. Ньель сказал, что сделка еще ожидает проверки регуляторов, включая зеленый свет от украинского антимонопольного ведомства. На фоне новости акции Turkcell выросли на 1,7%, вернув предыдущие потери.

В декабре 2023 года турецкая платформа публичного раскрытия информации KAP проинформировала, что телекоммуникационная компания Turkcell продает Lifecell, сеть коллцентров ООО "Глобал Билги" и оператора башен мобильной связи ООО "Укртауэр" французской NJJ Capital.

Как писал Forbes, продажа украинских компаний состоялась через несколько месяцев после смены главы Turkcell — ее возглавил Али Таха Коч. 7 октября СБУ наложила арест на корпоративные права, принадлежащие подсанкционным россиянам Фридману, Авену и Косогову — среди них 19,8% уставного капитала ООО "Лайфселл". Интересно, что до того имела место "описка", которая приводила к аресту значительно большей доли "Лайфселл" и "Киевстар", исправленная 13 октября Шевченковским районным судом Киева в собственном постановлении.

В тот же день, 29 декабря, заявка на покупку поступила в АМКУ. Комитет вернул NJJ Capital заявку на приобретение долей в ООО "Лайфселл" и ООО "Укртауэр" из-за несоответствия документов. В комитете утверждали, что предоставленные материалы не содержали исчерпывающей информации, необходимой для рассмотрения.

По данным Forbes, АМКУ уже получил повторную заявку от компании DVL Telecom из группы NJJ относительно приобретения ООО "Лайфселл".

Ксавье Ньель — основатель и мажоритарный акционер третьего мобильного оператора Франции Iliad (бренд Free). Также он владеет Monaco Telecom, швейцарским оператором Salt Mobile и ирландским телекомом Eir, кроме того, является совладельцем газеты Le Monde.

Во время хакерской атаки на "Киевстар" другие украинские операторы тоже ощутили ее последствия. Фокус сообщал о сбоях у Lifecell из-за перегрузки сети.