Новая модель чипсов от производителя чипов TSMC сделана из кукурузы и вкуснее, чем кремний

Во время оглашения финансового отчета полупроводниковый концерн продавал ограниченную партию кукурузных вкусняшек. Чипсы от производителя чипов перепродавали в 20 раз дороже.

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Производитель полупроводников TSMC наконец-то изготовил что-то более вкусное, чем кремний — кукурузные слойки со вкусом кокоса. О чипсах от производителя чипов сообщил тайваньский ресурс Business Today.

Компания TSMC известна тем, что производит передовые полупроводники, но, похоже, сейчас компания нашла лучший материал для своих изделий. Одновременно с объявлением финансовых результатов за последний квартал 2024 года, TSMC выпустила ограниченную серию вкусняшек вместе с тайваньским брендом Guaiguai Kuai Kuai. Спрос на эти эксклюзивные "чипы" был настолько высоким, что пакетики перепродавали за 500 тайваньских долларов ($16), по сравнению с начальной ценой в 25 ($0,8).

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Причиной такой чрезвычайной ценности является особое место, которое такие закуски занимают в местной культуре. Говорят, что они приносят удачу. Если разместить такой пакетик возле оборудования, оно всегда будет хорошо работать. И да, работают только зеленые пакетики.

Снеки под брендом Green Jinshun Guaiguai продаются на каждой фабрике TSMC, но проблема заключается в том, что каждый человек имеет право покупать не более одной коробки из 12 пакетов. Неудивительно, что некоторые начали выставлять их на продажу в Интернете, причем чипсы стоили дороже акций TSMC.

Сайт The Register озаботился вопросом, как же изготавливаются эти "микросхемы". Их нельзя изготовить по 5-нм техпроцессу, иначе они будут маловаты. Возможно, их изготавливают, делая 300-мм пластину и нарезая ее? Журналисты обратились к голландской компании ASML, производителю литографического оборудования для изготовления микросхем за комментарием.

TSMC сама по себе является символом успеха Тайваня, поскольку в третьем квартале прошлого года на компанию приходилось 58% всего мирового рынка полупроводников. Но из-за сложных передовых техпроцессов стоимость чипов в мире может подняться втрое, о чем писал Фокус.