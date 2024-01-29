Нова модель чипсів від виробника чипів TSMC зроблена з кукурудзи і смачніша, ніж кремній

Під час оприлюднення фінансового звіту напівпровідниковий концерн продавав обмежену партію кукурудзяних смаколиків. Чипси від виробника чипів перепродували у 20 разів дорожче.

Related video

Виробник напівпровідників TSMC нарешті виготовив щось більш смачне, ніж кремній – кукурудзяні слойки зі смаком кокоса. Про чипси від виробника чипів повідомив тайванський ресурс Business Today.

Компанія TSMC відома тим, що виготовляє передові напівпровідники, але, схоже, зараз компанія знайшла кращий матеріал для своїх виробів. Одночасно з оголошенням фінансових результатів за останній квартал 2024 року, TSMC випустила обмежену серію смаколиків разом з тайванським брендом Guaiguai Kuai Kuai. Попит на ці ексклюзивні "чипи" був настільки високим, що пакетики перепродавали за 500 тайванських доларів ($16), порівняно з початковою ціною у 25($0,8).

Важливо

Тайвань слідом за США працює над чипами з 1 трильйоном транзисторів: що їм заважає

Причиною такої надзвичайної цінності є особливе місце, яке такі закуски займають у місцевій культурі. Кажуть, що вони приносять удачу. Подейкують, що якщо розмістити таки пакетик біля обладнання, воно завжди добре працюватиме. І так, працюють лише зелені пакетики.

Снеки під брендом Green Jinshun Guaiguai продаються на кожній фабриці TSMC, але проблема полягає в тому, що кожна особа має право купувати не більше однієї коробки з 12 пакунків. Не дивно, що дехто почав виставляти їх на продаж в Інтернеті, причому чипси коштували дорожче за акції TSMC.

Сайт The Register перейнявся питанням, як же виготовляються ці "мікросхеми". Їх не можна виготовити за 5-нм техпроцесом, інакше вони будуть замалі. Можливо, їх виготовляють, роблячи 300-мм пластину та нарізаючи її? Журналісти звернулися до голландської компанії ASML, виробника літографічного обладнання для виготовлення мікросхем за коментарем.

TSMC сама по собі є символом успіху Тайваню, оскільки в третьому кварталі минулого року компанію припадало 58% усього світового ринку напівпровідників. Але через складні передові техпроцеси вартість чипів у світі може піднятися утричі, про що писав Фокус.