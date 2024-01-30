"Нет времени на испытания": Камышин рассказал, как секретные украинские дроны бьют по России

Новые украинские беспилотники создают в тайных лабораториях и сразу применяют для ударов по территории России, после чего инженеры вносят коррективы.

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Украина поражает объекты на территории России секретными беспилотниками, которые испытываются непосредственно на практике. Об этом министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин рассказал изданию Time.

Издание отмечает, что этой зимой в отпоре российского вторжения в Украину стартовал новый этап. Новейшие беспилотники взлетают с секретных баз с тщательной охраной ночью и атакуют объекты глубоко внутри российской территории. Кроме нескольких гражданских инженеров, министр также имеет возможность посещать подобные объекты.

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Боевые задачи совмещены с испытаниями и демонстрацией беспилотников. Для ускорения процесса предварительные испытания не проводят — дроны летят прямо на важные объекты россиян, такие как нефтяные хранилища, перерабатывающие заводы и оружейные. По результатам боевых вылетов новых дронов в их конструкцию вносятся корректировки.

Камышин подтвердил, что все последние поражения по целям в России проводились именно украинскими дронами. Тиме напоминает, что в последнее время был атакован склад топлива в районе Брянска, нефтяной терминал вблизи Санкт-Петербурга и цели в других регионах, от Орла и Тулы до Белгорода.

"У нас нет времени испытывать эти вещи на полигоне. Мы проверяем их в бою. Поэтому мы должны присутствовать, внося коррективы и улучшая на этом пути", — говорит министр.

В последнее время Украина берет курс на уменьшение зависимости от западного оружия. Во время последних визитов в Белый дом, в сентябре и в декабре, президент Зеленский просил у президента Джо Байдена не только финансовую и военную помощь, но и, не менее срочно, лицензии, необходимые Украине для производства и ремонта американского оружия.

Украина когда-то имела мощную для своего времени военную промышленность. Но предприятия пострадали от российских ракетных ударов и деградировали из-за десятилетий бесхозяйственности.

"Раньше нашей моделью было "дайте нам". Теперь нашей моделью будет "сделаем это вместе", — рассказал Камышин.

После вторжения украинские инженеры испытали новые ракеты и начали серийное производство боевых беспилотников. Украинцы успешно реализовывают новые технические решения — недавно они привели к взрывам на нефтебазе возле Санкт-Петербура.