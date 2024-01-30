"Немає часу на випробування": Камишін розповів, як секретні українські дрони б'ють по Росії

Нові українські безпілотники створюють у таємних лабораторіях і одразу застосовують для ударів по території Росії, після чого інженери вносять корективи.

Related video

Україна уражає об’єкти на території Росії секретними безпілотниками, які випробовуються безпосередньо на практиці. Про це міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін розповів виданню Time.

Видання відзначає, що цієї зими у відсічі російського вторгнення в Україну стартував новий етап. Новітні безпілотники злітають з секретних баз з ретельною охороною уночі та атакують об’єкти глибоко всередині російської території. Окрім кількох цивільних інженерів, міністр також має можливість відвідувати подібні об’єкти.

Важливо

Удари по території РФ: Зеленський іде на великий ризик, щоб переломити хід війни, — ЗМІ

Бойові завдання суміщені з випробуваннями та демонстрацією безпілотників. Задля прискорення процесу попередні випробування не проводять – дрони летять прямо на важливі об’єкти росіян, такі як нафтові сховища, переробні заводи та зброярні. За результатами бойових вильотів нових дронів в їхню конструкцію вносяться коригування.

Камишин підтвердив, що всі останні ураження по цілях у Росії проводилися саме українськими дронами. Тіме нагадує, що останніми часами був атакований склад палива в районі Брянська, нафтовий термінал поблизу Санкт-Петербурга та цілі в інших регіонах, від Орла і Тули до Білгорода.

"У нас немає часу випробовувати ці речі на полігоні. Ми перевіряємо їх у бою. Тож ми маємо бути присутніми, вносячи корективи та покращуючи на цьому шляху", — каже міністр.

Останнім часом Україна бере курс на зменшення залежності від західної зброї. Під час останніх візитів до Білого дому, у вересні та у грудні, президент Зеленський просив у президента Джо Байдена не лише фінансову та військову допомогу, але й, не менш терміново, ліцензії, необхідні Україні для виробництва та ремонту американської зброї.

Україна колись мала потужну на свій час військову промисловість. Але підприємства постраждали від російських ракетних ударів та деградували через десятиліття безгосподарності.

"Раніше нашою моделлю було "дайте нам". Тепер нашою моделлю буде "зробімо це разом", — розповів Камишин.

Після вторгнення українські інженери випробували нові ракети та почали серійне виробництво бойових безпілотників. Українці успішне реалізовують нові технічні рішення — нещодавно вони призвели до вибухів на нафтобазі біля Санкт-Петербура.