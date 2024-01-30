Удары по территории РФ: Зеленский идет на большой риск, чтобы переломить ход войны, — СМИ

По словам журналистов, сейчас Киев делает все возможное, чтобы расширить внутреннее оборонное производство, особенно беспилотников для боевых действий и поражения целей внутри России.

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Атаки на объекты внутри России являются признаком опасений Украины в стойкости Запада. Поэтому президент Владимир Зеленский идет на большой риск, чтобы переломить ход войны и сохранить свои политические позиции в Украине, о чем пишет Time.

В материале говорится, что избиратели в Америке и Европе, которые поддерживают Украину как в военном, так и в финансовом отношении, все больше расходятся во мнениях по поводу того, сможет ли Украина вернуть под контроль 18% своей территории.

Издание пишет, что даже если Конгресс США одобрит увеличение военной помощи на 2024 год, это, вероятно, будет последним пакетом помощи Вашингтона до окончания ноябрьских выборов. При этом проблемы в Германии, оппозиция Венгрии затрудняют восполнение дефицита военной помощи.

В то же время, как сообщается, глава Кремля Владимир Путин переводит российскую экономику на военные рельсы. Украина же рассматривает возможность мобилизации дополнительных 500 тысяч военнослужащих. Даже если это окажется возможным, это не поможет в войне против захватчика с гораздо большим населением и экономикой.

По словам журналистов, сейчас Киев делает все возможное, чтобы расширить внутреннее оборонное производство, особенно беспилотников для боевых действий и поражения целей внутри России. Также могут участиться ликвидации российских чиновников и удары по оккупированному Крыму.

"Это, в свою очередь, спровоцирует более интенсивные атаки России на украинские города. Любая из этих атак (а возможных целей много) сопряжена с риском возмездия со стороны Путина, что приведет к более непосредственному вовлечению НАТО в конфликт. Ни Россия, ни НАТО не хотят такого расширения, но войны начинают жить своей собственной жизнью", — сказано в материале.

Журналисты пишут, что Зеленский стал непредсказуемым игроком.

Напомним, что аналитик Сергей Кузан рассказал, к каким последствиям приведут удары по НПЗ в России. По его словам, Украина обладает возможностями нанести еще больший ущерб противнику. Последствия этих ударов также ощущают россияне на фронте.