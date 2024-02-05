Samsung Galaxy S24 Ultra за $1300 расплавили огнем: чем отличается от iPhone 15 (видео)

Samsung использовала в рамке телефона почти чистый титан. Он не такой прочный, как сплавы, но выносливее алюминия.

Related video

Блогер сравнил качество титановых рамок флагманских смартфонов Samsung и Apple. Для этого Зак Нельсон с YouTube-канала JerryRigEverything расплавил Samsung Galaxy S24 Ultra.

Но перед этим энтузиаст разобрал смартфон Samsung и изучил особенности рамки. Он нашел слой пластика между внутренним каркасом и внешней рамкой телефона. Такая компоновка должна улучшить приемную способность встроенных антенн и конструкцию.

Сканирование материала выявило, что каркас Galaxy S24 Ultra в основном состоит из 95% алюминиевого сплава общего назначения с добавлением магния и кремния.

Важно

ИИ вывел смартфоны Samsung на новый уровень: представлены Galaxy S24, S24+ и S24 Ultra (видео)

Как и в iPhone 15 Pro Max, внешняя рама состоит из тонких пластин титана. В отличие от аппарата Apple, титановый слой вплавлен не в алюминий, а в пластиковую часть рамы с помощью специальных креплений. Такой метод является более дешевым для производителя, чем сплавлять титан с алюминием.

Титановая часть рамок соответствует металлу класса Grade 2 — это фактически чистый металл без примесей (99%), не намного более выносливый, чем алюминий. Рамка же iPhone 15 Pro Max создана из сплава титана с 6% алюминия и 4% ванадия. Материал имеет класс Grade 5, но он дороже, чем чистый титан, и является более прочным и, возможно, более долговечным в роли рамки.

Разборка и плавление Samsung Galaxy S24 Ultra и Samsung Galaxy S24 Ultra

Во время плавления алюминий в рамке ожидаемо расплавился и вытек, титановые же элементы были невредимы. Ютубер оценил стоимость титана в S24 Ultra в 3-5 доллара США, сплав в iPhone 15 Pro Max ориентировочно стоит 10-15 долларов.

Также блогер нашел в Galaxy S24 Ultra двигатель тактильной обратной связи внутри нижнего динамика смартфона. Он подтвердил защиту от воды слота для стилуса S Pen. Динамики смартфона несколько разные по качеству — нижний громкоговоритель имеет пенопластовые шарики для улучшения глубины звука.

В целом телефон признан более удобным для ремонта, чем предшественник, S23 Ultra, не в последнюю очередь из-за большого количества винтов Philips. Экран и задняя панель также легко снимаются.

Интересная деталь — индукционный механизм беспроводной зарядки S Pen. Катушка беспроводной зарядки мощностью 15 Вт также имеет уникальную форму, которую впервые можно увидеть на телефоне Samsung. Однако телефон не оснащен беспроводной зарядкой Qi 2.

Канал JerryRigEverything также проверил возможность повреждения микрофона, если вставить иглу SIM-карты в его отверстие, а не в слот SIM: микрофон остался неповрежденным.

Samsung не слишком рекламировала титановую рамку, как и другие скрытые преимущества Galaxy S24 Ultra. Среди них быстрая память, выносливая батарея и качественная защита экрана от бликов.