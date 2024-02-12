"Каждый день уничтожается техника россиян": в Airlogix рассказали о создании новых БпАК Gor

Разработчики усовершенствовали разведывательную модель и готовят ударную, чтобы они работали в паре и еще эффективнее поражали оккупантов на поле боя под контролем украинских военных.

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Украинская компания Airlogix недавно создала обновленную версию беспилотных авиационных комплексов (БпАК) Gor, которые помогают Силам обороны уничтожать оккупантов. Основатель проекта Виталий Колесниченко и руководитель отдела маркетинга Виктор Локотков рассказали в интервью Фокусу, что изменилось и чего ожидать от этой техники в ближайшем будущем.

Когда началась работа над Gor?

Виталий Колесниченко: в апреле 2022 года. Сама аэродинамическая схема, которую мы хотели построить, была готова уже через два месяца, и тогда мы построили первый самолет. Но материалы были еще не композитными. Через несколько итераций мы уже улучшили материалы и перешли на композитные. Это было примерно через полгода.

Как изменился Gor после обновления?

Виталий Колесниченко: Мы улучшили систему связи, внутренне ее доработали, оптимизировали программно-аппаратную часть. Поработали также с резервной системой связи, обновили, добавили фишек. Это позволяет более эффективно использовать наш комплекс. Не могу раскрывать много деталей, но улучшение касается защиты беспилотника от вражеской РЭБ.

Испытания обновленного БпАК Gor Фото: Airlogix

Почему военные смогут эффективнее использовать новые комплексы Gor?

Виталий Колесниченко: Потому что они стали более устойчивыми к помехам, которые создают средства РЭБ. Благодаря этому военные могут работать в условиях довольно интенсивного радиоподавления.

Какие результаты обновленный комплекс показал во время тестов?

Виталий Колесниченко: Он работает стабильно, качество видео значительно возросло за счет устойчивости связи. То есть у экипажей есть возможность работать с еще более качественной картинкой и более эффективно корректировать ведение огня.

Меняли ли оптику?

Виталий Колесниченко: Нет. Последний раз оптическую систему мы заменяли где-то год назад. Мы начали использовать израильскую оптику, и все ею очень довольны, и мы, и военные, а это главное. Не было смысла ее менять, потому что система работает и работает отлично. Разве что бывает, что устанавливаем на разные борта разную комплектацию. Тот же производитель, но более дешевые или более дорогие версии. Есть дневные камеры, есть дневные с ночной камерой — тут уже в зависимости от потребностей подразделений и выбранной комплектации. Если экипажи работают только днем, то им не нужен самолет с ночной камерой, которая стоит значительно больше, и в результате этого можно сэкономить.

Камера украинского беспилотника Gor Фото: Airlogix

Комплекс сертифицирован Министерством обороны. Пришлось ли заново проходить сертификацию после обновления?

Виталий Колесниченко: Когда делаются какие-то фундаментальные изменения в комплексе, то могут меняться и технические условия. Если что-то в корне меняется — надо снова проходить допуск к эксплуатации. У нас же изменения происходят в рамках наших технических условий, поэтому в этом не было необходимости.

Какую работу выполняет Гор?

Виталий Колесниченко: Это тактический разведчик с радиусом действия до 40 км. В основном выполняет разведывательные миссии для выявления вражеской техники, живой силы, средств РЭБ, ПВО и так далее. Затем — передача координат, наблюдение и корректировка работы средств уничтожения, например, реактивной или ствольной артиллерии. Это его основное назначение.

Виктор Локотков: Мы точно знаем, что каждый день с помощью наших комплексов уничтожается техника россиян.

В августе 2023 года Airlogix сообщила, что БпАК Gor совершил 70 боевых вылетов. Сколько боевых вылетов насчитывается сейчас?

Виталий Колесниченко: Трудно сказать, потому что те 70 вылетов были сделаны одним экипажем с одним комплексом. Имелось в виду, что он довольно прочный и выдерживает нагрузки, может работать такой период времени. Этот экипаж до сих пор работает и, насколько мне известно, доволен комплексом.

Сколько сейчас сделано боевых вылетов, я не знаю. Наверное, сотни. Мы не получаем статистики, она засекречена.

Вы наверняка должны знать, сколько было изготовлено комплексов.

Виталий Колесниченко: Да, мы знаем, сколько комплексов переданы и сейчас работают, и это более сотни самолетов.

Какие отзывы дают военные и обнаружили ли они недостатки, которые стоит устранить?

Виталий Колесниченко: Идет непрерывный процесс улучшения, и он происходит благодаря отзывам военных. Всегда есть, что улучшать, поступают комментарии по новой версии комплекса. Сейчас они уже более минорные, не такие фундаментальные, как были: покрасьте, отшлифуйте, усильте. В основном касаются "софт" части, а не "хард". Самолет сам по себе уже более-менее сформирован, как продукт, а его программное обеспечение, которое использует пилот, имеет определенные нюансы, с ним еще надо работать, улучшать интерфейс и опыт пользователя, добавлять "софтовые" фишки, и в результате этого улучшать, делая более эффективным и простым в использовании.

Беспилотник Gor показали на выставке World Defence Show 2024 Фото: Airlogix

Какие у Airlogix планы на будущее? Разрабатываются ли новые технологии и будете ли изготавливать ударные БПЛА?

Виталий Колесниченко: Готовится новая версия Gor, которая будет дольше и дальше летать, улучшатся летно-технические характеристики системы, полностью оптимизируется аэродинамика. Это естественно, что так происходит.

Следующим этапом станет работа с другими системами, которые мы проектируем. Планируем создать экосистему дронов, чтобы БПЛА не сам по себе летал, а работал в сети с другими аппаратами. В том числе и с ударными системами, которыми мы занимаемся, они уже на стадии прототипов и испытаний.

Виктор Локотков: Скоро россиянам будет немножко несладко. Мы надеемся сейчас кое-что побыстрее сделать, чтобы уничтожать их активнее, больше и прицельнее. Наша задача сейчас — использовать самые передовые технологии, мы будем сильно заниматься программным обеспечением, чтобы сделать почти автономную экосистему с минимальным вмешательством людей и с максимальной помощью различных компьютерных систем.

Это и популярная сейчас фраза: "искусственный интеллект", хотя не всегда это именно ИИ, а просто какие-то решения компьютерных систем. Мы будем использовать различные такие решения, чтобы работа была максимально эффективной и удачной. Даже когда оператор может что-то не заметить во время разведки, чтобы системы ему подсказали объект, на который надо обратить внимание. Так же для корректировки работы ударных БПЛА, наших или не наших, планируем их также привлекать.

Мы очень открыты к сотрудничеству с другими украинскими компаниями, которые занимаются и БПЛА, и "софтом", с некоторыми уже сотрудничаем. Если другим это интересно, то пусть обращаются. На самом деле надо понимать, что в Украине очень плодотворная работа между разными компаниями, мы работаем над одним делом, наша задача — сделать из плохих россиян как можно больше хороших россиян, если вы понимаете о чем я. И сделать это надо как можно быстрее, чтобы выгнать их с нашей земли. А потом создать буферную зону, чтобы они еще не скоро снова дошли до Украины, даже если захотят.

Мы к этому движемся в нескольких направлениях, у нас есть много проектов в разработке, и надеемся, они в ближайшее время будут запущены и будут выполнять ту работу, которую нужно. Чтобы меньше наших ребят погибали на фронте.

Как вы планируете сделать ударные дроны? Чтобы они наносили удары на такое же расстояние, как и Gor?

Виталий Колесниченко: Они будут работать в одной системе, поэтому будут действовать в радиусе друг друга. Но из-за того, что мы будем оптимизировать разведывательные дроны, то расстояние будет меняться.

Правильно ли я представляю: сначала разведывательный БПЛА вылетел, заметил какую-то цель, а потом ударный полетел и уничтожил ее?

Виталий Колесниченко: Именно так.

Из чего сейчас состоит комплекс и как он должен измениться после дальнейших модификаций?

Виталий Колесниченко: Сейчас это пять транспортировочных ящиков, три самолета, катапульта и наземная станция. Примерно за десять минут можно полностью развернуть его. Это все можно забросить в бус. Смотря, как работает экипаж — это может быть один самолет, или все три.

Виктор Локотков: Это также зависит от позиции. Бывает такое, что запустили самолет, спрятались в блиндаж, машину замаскировали — и ничего не должно быть видно. А бывает, что с третьей линии фронта работаешь, зная, что над тобой нет вражеских разведчиков, поэтому разворачиваешь все. И по кругу каждый самолетик пускаешь: один летает, один заряжается и один резервный. Круглосуточно, 24 часа можешь летать и контролировать какую-то зону.

Катапульта и система связи БпАК Gor Фото: Airlogix

Виталий Колесниченко: После оптимизации, я надеюсь, будет уже четыре ящика, потому что беспилотник должен стать меньше. Мы планируем для новой версии возможность запуска с руки, сделаем борт легче и удобнее для использования. Потому что запуск с катапульты требует определенных навыков пилотов.

Надо также оптимизировать вес самолета, чтобы улучшить его летно-технические характеристики. Вот мы этим занимаемся, все для того, чтобы пилоты могли максимально эффективно пользоваться комплексами, и им было максимально удобно это делать. Оптимизируется система как hardware, так и software, чтобы сделать, по сути, некий аналог Mavic, чтобы отпустили — и он себе летает. Вот что-то такое должно быть — запустили, и никаких проблем нет, вы себе работаете, не надо ни о чем лишнее думать, только сосредоточиться на выполнении задачи, а все остальное самолет сделает за вас.

В каком формате работает наземная станция?

Виталий Колесниченко: Это мобильная станция управления. Вы можете работать из машины, и из блиндажа, и на свежем воздухе, все зависит от условий, в которых находится. Это программное обеспечение, установленное на соответствующем компьютере. Есть оператор БПЛА, оператор полезной нагрузки, и они работают в паре, каждый выполняет свою задачу.

Сколько вообще людей нужно для запуска и управления?

Виталий Колесниченко: Минимум двое, оптимально — трое, можно работать и вчетвером. Но двое нормально справляются из того, что мы видим. Обычно, если говорить о статистике, работает три человека.

Разведывательная версия беспилотника Gor Фото: Airlogix

Ощущает ли Gor интенсивность работу РЭБ как с украинской, так и российской стороны?

Виталий Колесниченко: Мы используем компоненты и настраиваем системы таким образом, чтобы иметь возможность работать в таких условиях. Если мы говорим о коптерах и FPV, то очень многие из них работают на стандартных диапазонах частот, поэтому и с другой стороны используют стандартные частоты для подавления. Когда работают нестандартными частотами, то врагу нужно время, чтобы создать нестандартные решения для противодействия. Это дает украинцам определенное время работать, но впоследствии они догоняют, и нам нужно снова менять частоты, диапазоны, искать другие пути или алгоритмы работы связи, чтобы мы могли работать.

Другой вопрос — GPS/GNSS. То что на фронте нет GPS — аксиома. Это как задача, дано — нет GPS, решайте. Сейчас мы сделали решение, которое позволяет работать в условиях отсутствия GPS. Уже применяется на практике в боевых условиях.

Виктор Локотков: В целом ситуация такова, что самолеты, не только наши, но и коллег по цеху, более гибкие, чем коптеры в плане связи. У них есть больше места и больше вариантов для использования более дорогих технологий. Если в сфере FPV сейчас идет борьба за снижение стоимости, потому что это одноразовый продукт и он должен быть дешевым, то с самолетами немножко легче. Но мы понимаем, что россияне со своей стороны также летают, и их нужно глушить, а разведка дает очень много ценной информации, чтобы потом работать теми же FPV или артиллерией. То же самое с нашей стороны — россияне хотят заглушить нашу связь, а мы — российскую. Борьба идет, что россияне, что мы используем разные решения и ищем нестандартные пути, и это помогает. На какой период времени это поможет — никто ответить не может. Мы думаем наперед, уже есть видение следующих шагов, если с этой связью возникнут проблемы.

Мы надеемся, что всегда будем на шаг впереди, хотя нельзя недооценивать врага, и будем придумывать решения, которые позволят нашим самолетам летать, потому что глаза в небе — это главное. Обновление, которое у нас получилось, оно помогает военным не чувствовать помех, которые пытаются делать россияне, а выполнять свою работу без каких-либо проблем.

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