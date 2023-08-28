Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Диджитал Российско-украинская война

Вражеская РЭБ — не помеха: украинский дрон "Гор" совершил 70 боевых вылетов, что известно

беспилотник Airlogix, бпла Airlogix, дроны Airlogix, гор от Airlogix, беспилотник гор Airlogix фото, дрон гор Airlogix фото
Фото: Скриншот | ВСУ активно используют на фронте новые украинские дроны "Гор"

Дрон способен пролететь до 40 километров, поднимается на высоту в 3500 метров, уничтожая артиллерию малой и средней дальности, а также системы РЭБ противника.

Related video

В зоне боевых действий беспилотный летательный аппарат "Гор" совершил 70 боевых вылетов, помогая украинской армии уничтожать войска оккупантов. Об этом руководитель украинской компании-производителя Airlogix рассказал в интервью АрмияInform, опубликованном 27 августа.

"Военные, эксплуатирующие наш "Гор" на фронте, рассказывают, что на одном борту уже совершили более 70 боевых вылетов для корректировки артиллерии. Из них 30 — через две недели. Вражеская система РЭБ не помешает ему", — рассказал глава компании.

Первый вариант беспилотника "Гор" поднялся в небо в мае 2022 года. Тогда он был создан из пенолита (материала из пены). Уже в августе дрон отправили в зону боевых действий украинским военным. Сначала бойцы были недовольны беспилотным летательным аппаратом, который неточно выполнял боевые задачи. Однако разработчики прислушались к военным и шаг за шагом начали усовершенствовать свою разработку.

Гор, БПЛА, дрон, беспилотник Fullscreen
Ранняя версия дрона "ГОР"
Фото: Армія Inform

"Шаг за шагом мы устраняли недостатки. Перешли из пены на композитные материалы. И уже позже пришли к тому виду, что у БПЛА "Гор" есть сейчас. Модифицировали начинку дрона — связь, GNS-приемник. Кроме этого, была поставлена ​​мощная оптика — одна из топовых камер, которые доступны сейчас", — рассказал журналистам глава Airlogix.

С бойцами ВСУ разработчики держат связь и сейчас. В частности, они ремонтируют пострадавшие на фронте дроны и снова отправляют их военным. Также компания активно ищет инвесторов, готовых вкладывать средства в новый украинский беспилотник.

беспилотник Airlogix, бпла Airlogix, дроны Airlogix, гор от Airlogix, беспилотник гор Airlogix фото, дрон гор Airlogix фото Fullscreen
Так выглядит украинский беспилотник "Гор", способный противостоять системам РЭБ
Фото: АрмияInform

Технические характеристики дрона "Гор"

  • рабочее расстояние — 40 км;
  • высота полета — более 3,5 км;
  • цели для поражения — артиллерия малой и средней дальности, системы РЭБ;
  • цена — $250 тыс.
Беспилотник "ГОР" показали в сюжете издания The Economist

Напомним, в середине августа СМИ писали о том, что в Украине создали беспилотный летательный аппарат "Киевская Русь", который добрался до Москвы и поразил там цель. Беспилотник украинского производства вооружен 16 кг взрывчатки и летит на 700 км.

А в начале февраля 2023 года стало известно, что украинский стартап Airlogix создал разведывательный БпЛА "Гор" для сухопутных войск. Комплексами уже пользуются ВСУ.