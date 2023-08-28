Вражеская РЭБ — не помеха: украинский дрон "Гор" совершил 70 боевых вылетов, что известно

Дрон способен пролететь до 40 километров, поднимается на высоту в 3500 метров, уничтожая артиллерию малой и средней дальности, а также системы РЭБ противника.

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В зоне боевых действий беспилотный летательный аппарат "Гор" совершил 70 боевых вылетов, помогая украинской армии уничтожать войска оккупантов. Об этом руководитель украинской компании-производителя Airlogix рассказал в интервью АрмияInform, опубликованном 27 августа.

"Военные, эксплуатирующие наш "Гор" на фронте, рассказывают, что на одном борту уже совершили более 70 боевых вылетов для корректировки артиллерии. Из них 30 — через две недели. Вражеская система РЭБ не помешает ему", — рассказал глава компании.

Первый вариант беспилотника "Гор" поднялся в небо в мае 2022 года. Тогда он был создан из пенолита (материала из пены). Уже в августе дрон отправили в зону боевых действий украинским военным. Сначала бойцы были недовольны беспилотным летательным аппаратом, который неточно выполнял боевые задачи. Однако разработчики прислушались к военным и шаг за шагом начали усовершенствовать свою разработку.

Ранняя версия дрона "ГОР" Фото: Армія Inform

"Шаг за шагом мы устраняли недостатки. Перешли из пены на композитные материалы. И уже позже пришли к тому виду, что у БПЛА "Гор" есть сейчас. Модифицировали начинку дрона — связь, GNS-приемник. Кроме этого, была поставлена ​​мощная оптика — одна из топовых камер, которые доступны сейчас", — рассказал журналистам глава Airlogix.

С бойцами ВСУ разработчики держат связь и сейчас. В частности, они ремонтируют пострадавшие на фронте дроны и снова отправляют их военным. Также компания активно ищет инвесторов, готовых вкладывать средства в новый украинский беспилотник.

Так выглядит украинский беспилотник "Гор", способный противостоять системам РЭБ Фото: АрмияInform

Технические характеристики дрона "Гор"

рабочее расстояние — 40 км;

высота полета — более 3,5 км;

цели для поражения — артиллерия малой и средней дальности, системы РЭБ;

цена — $250 тыс.

Беспилотник "ГОР" показали в сюжете издания The Economist

Напомним, в середине августа СМИ писали о том, что в Украине создали беспилотный летательный аппарат "Киевская Русь", который добрался до Москвы и поразил там цель. Беспилотник украинского производства вооружен 16 кг взрывчатки и летит на 700 км.

А в начале февраля 2023 года стало известно, что украинский стартап Airlogix создал разведывательный БпЛА "Гор" для сухопутных войск. Комплексами уже пользуются ВСУ.