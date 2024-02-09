Новая система TAGVIEW поможет победить в электронной войне: чем она усилит любую армию

Система работает при помощи ИИ, компьютерного зрения, датчиков LiDaR. Ее уже поставили на боевые машины пехоты M113.

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Компании BAE Systems Australia и Trusted Autonomous Systems (TAS) разработали передовую систему искусственного интеллекта (ИИ), предназначенную для беспилотных наземных транспортных средств (uncrewed ground vehicles — UGV). Эти "умные" планируют поставить на вооружение армии Австралии, передает Аrmy recognition.

Система, получившая название TAGVIEW (Trusted Autonomous Ground Vehicles in Electronic Warfare — надежные автономные наземные транспортные средства в электронной войне), позволит нескольким UGV эффективно выполнять задачи, одновременно выявляя угрозы и уклоняясь от них.

TAGVIEW легко интегрируется с автономными системами управления транспортными средствами, а потому совместима с различными моделями UGV. Она оснащена оптическими камерами, датчиками LiDaR для обнаружения источников света и определения расстояния, системой навигации и планирования маршрута. Система уже была протестирована на нескольких боевых машинах пехоты M113.

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Подполковник австралийской армии Рэйчел Аюб подчеркнула важность повышения автономных возможностей военной техники, так как это поможет сохранить жизни солдат. Она также отметила, что ИИ-системы все равно нуждаются в контроле, так как они не совершенны и могут, в определенных случаях, нанести ущерб, которого можно избежать.

Программа TAGVIEW была осуществлена в сотрудничестве с Университетом Мельбурна и Австралийским институтом машинного обучения (AIML) Университета Аделаиды. Профессор Ян Рид из Университета Аделаиды подчеркнул роль компьютерного зрения и машинного обучения, при помощи которых M113 стали полностью автономными и не требовали присутствия экипажа, ведь машинами управляли дистанционно.

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