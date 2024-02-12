Морской "дракон" добывает из глубин дешевое электричество мощностью 1,2 МВт (видео)

Плавучий генератор весом 28 т уже снабжает электроэнергией, добытой в море, потребителей на Фарерских островах.

Related video

Первая приливная электростанция от компании Minesto (Швеция) мощностью 1,2 МВт запущена в эксплуатацию. Устройство под названием Dragon 12 теперь доставляет энергию в национальную сеть Фарерских островов, передает Interesting engineering.

Технология приливных воздушных змеев Dragon была успешно протестирована в январе 2024 года в прибрежном городе Вестманна (Фарерские острова), и с февраля начала полноценно работать. Теперь потребители будут получать "зеленую" электроэнергию по доступным ценам. Согласно заявлениям разработчиков, проект Dragon 12 "мощный и экономичный".

В крыльях подводной электростанции размещены турбины, напрямую связанные с генератором внутри корпуса. Dragon 12 весит 28 т и в ширину достигает 12 м. Его внешний вид напоминает воздушного змея, однако крепится он к морскому дну с помощью троса и перемещается на некоторое расстояние по 8-образной траектории, используя для движения потоки воды во время прилива. Траектория управляется сложной системой с помощью руля направления и руля высоты. Издание отмечает, что мощность вырабатываемой энергии достигает 1,2 МВт.

После развертывания электростанции, вал турбины приводит в действие генератор, отправляя электроэнергию в сеть по кабелю на тросе, который тянется по морскому дну и выходит на берег. Подводный змей Minesto спроектирован так, чтобы двигаться против подводного течения. За счет особенностей конструкции Dragon 12 удалось снизить затраты на его установку, эксплуатацию и техническое обслуживание.

Приливные технологии первого поколения требуют потоков воды, скорость которых составляет не менее 2,5 м/с, при условии установки устройства на глубине от 25 до 50 м. Однако технология Minesto — Kite System, — способна работать в условиях со средней пиковой скоростью около 1,5 м/с на глубинах, превышающих 50 м, что увеличивает потенциал извлечения энергии из приливных течений в 35 раз.

Важно

Ученые создали мощную, ультратонкую и гибкую солнечную батарею: для гаджетов и дронов

Kite System — это легкое, гибкое и масштабируемое решение для использования энергии приливов, предлагающее надежный возобновляемый источник энергии. Оно использует энергию приливных и океанских течений, которая более надежна, чем энергия солнца и ветра.

Ранее мы писали о том, что "морской змей" Dragon 12 обеспечит дешевой энергией. Один плавучий генератор способен вырабатывать до 350 ГВтч электроэнергии в год, при этом гораздо меньше и дешевле ветряных генераторов.