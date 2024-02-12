Морський "дракон" видобуває з глибин дешеву електрику потужністю 1,2 МВт (відео)

Плавучий генератор вагою 28 т уже постачає електроенергію, видобуту в морі, споживачам на Фарерських островах.

Related video

Перша приливна електростанція від компанії Minesto (Швеція) потужністю 1,2 МВт запущена в експлуатацію. Пристрій під назвою Dragon 12 тепер доставляє енергію в національну мережу Фарерських островів, передає Interesting engineering.

Технологію приливних повітряних зміїв Dragon було успішно протестовано в січні 2024 року в прибережному місті Вестманна (Фарерські острови), і з лютого вона почала повноцінно працювати. Тепер споживачі отримуватимуть "зелену" електроенергію за доступними цінами. Згідно із заявами розробників, проєкт Dragon 12 "потужний і економічний".

У крилах підводної електростанції розміщені турбіни, безпосередньо пов'язані з генератором всередині корпусу. Dragon 12 важить 28 т і завширшки сягає 12 м. Його зовнішній вигляд нагадує повітряного змія, проте кріпиться він до морського дна за допомогою троса і переміщається на деяку відстань по 8-подібній траєкторії, використовуючи для руху потоки води під час припливу. Траєкторією керує складна система за допомогою керма напрямку і керма висоти. Видання зазначає, що потужність вироблюваної енергії досягає 1,2 МВт.

Після розгортання електростанції, вал турбіни пускає в хід генератор, відправляючи електроенергію в мережу кабелем на тросі, який тягнеться морським дном і виходить на берег. Підводний змій Minesto спроектований так, щоб рухатися проти підводної течії. Завдяки особливостям конструкції Dragon 12 вдалося знизити витрати на його встановлення, експлуатацію та технічне обслуговування.

Приливні технології першого покоління вимагають потоків води, швидкість яких становить щонайменше 2,5 м/с, за умови встановлення пристрою на глибині від 25 до 50 м. Однак технологія Minesto — Kite System, — здатна працювати в умовах із середньою піковою швидкістю близько 1,5 м/с на глибинах, що перевищують 50 м, що збільшує потенціал вилучення енергії з приливних течій у 35 разів.

Важливо

Учені створили потужну, ультратонку та гнучку сонячну батарею: для гаджетів і дронів

Kite System — це легке, гнучке і масштабоване рішення для використання енергії припливів, що пропонує надійне поновлюване джерело енергії. Воно використовує енергію приливних і океанських течій, яка надійніша, ніж енергія сонця і вітру.

Раніше ми писали про те, що "морський змій" Dragon 12 забезпечить дешевою енергією. Один плавучий генератор здатний виробляти до 350 ГВтг електроенергії на рік, при цьому він набагато менший і дешевший за вітряні генератори.