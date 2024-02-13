Неожиданный удар Apple: зарядное устройство iPhone подожгло квартиру в центре Москвы (фото)

Владелец дома забыл вынуть электроприбор из розетки, когда выходил из дома, и понес значительные убытки.

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Оригинальное зарядное устройство от iPhone почти сожгло квартиру банковского менеджера в центре Москвы. Об этом сообщает российское медиа Mash.

Россиянину Дмитрию, которому 29 лет, позвонили по месту работы, и рассказали, что горит его квартира. Мужчина воспринял информацию как розыгрыш, но когда вернулся домой, то было не до смеха. Судя по фото, его имущество ощутимо пострадало, включая кровать, диван и другую мебель.

Соседи, которые увидели дым, который валил из окна квартиры, вызвали пожарных. Те выбили дверь и потушили пылающую мебель. Как оказалось, пожар начался из-за зарядного устройства, которое москвич оставил в розетке возле кровати.

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Ученые впервые использовали лазер в качестве зарядного устройства: что получилось (фото)

Работник банка объяснил полиции, что всегда так делает: оставляет зарядное устройство включенным в розетку, когда уходит надолго из дома. Экспертиза выяснила, что зарядник загорелся из-за внутреннего короткого замыкания.

Последствия пожара, вызванного зарядником iPhone Фото: Mash

Смартфоны и зарядные устройства к ним лучше вынимать из розетки, когда ими не пользуются для зарядки. Если вспышка зарядника — явление относительно нечастое, то литиевые батареи смартфонов являются пожароопасными. Чтобы решить эту проблему, ученые недавно изобрели литиевые батареи, которые тушат сами себя. Их электролит похож по составу на наполнитель огнетушителя и подавляет опасные тепловые процессы внутри аккумулятора в самом начале. Процесс производства таких батарей почти не требует изменений в производстве, поэтому компании могли бы начать его очень быстро.

Более радикальным способом избежать пожара стали бы новые водные батареи, разработанные в Южной Корее. Она должна была бы стать взрывоопасной из-за образования газообразного водорода, но изобретатели компенсировали это катализатором из диоксида марганца и палладия, который превращает водород снова в воду.

Еще более радикальным решением проблем с воспламенением батарей может стать новый атомный аккумулятор, который питает устройства энергией распада изотопов. Аккумулятор позволит портативным устройствам работать без подзарядки практически вечно.