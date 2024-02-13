Несподіваний удар Apple: зарядний пристрій iPhone підпалив квартиру у центрі Москви (фото)

Власник оселі забув вийняти електроприлад з розетки, коли виходив з дому, і зазнав значних збитків.

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Оригінальний зарядний пристрій від iPhone майже спалив квартиру банківського менеджера у центрі Москви. Про це повідомляє російське медіа Mash.

Росіянину Дмитру, якому 29 років, зателефонували за місцем роботи, та розповіли, що палає його квартира. Чоловік сприйняв інформацію як розіграш, але коли повернувся додому, то було не до сміху. Судячи з фото, його майно відчутно постраждало, включаючи ліжко, диван та інші меблі.

Сусіди, котрі побачили дим, який валив з вікна помешкання, викликали пожежників. Ті вибили двері та загасили меблі, що палали. Як виявилося, пожежа почалася через зарядний пристрій, який москвич залишив у розетці біля ліжка.

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Працівник банку пояснив поліції, що завжди так робить: лишає зарядний пристрій увімкнутим у розетку, коли йде надовго з дому. Експертиза з’ясувала, що зарядник загорівся через внутрішнє коротке замикання.

Наслідки пожежи, спричиненої зарядником iPhone Фото: Mash

Смартфони та зарядні пристрої до них краще виймати з розетки, коли ними не користуються для заряджання. Якщо спалах зарядника – явище відносно нечасте, то літієві батареї смартфонів є пожежонебезпечними. Щоб розв'язати цю проблему, вчені нещодавно винайшли літієві батареї, які гасять самі себе. Їхній електроліт схожий за складом на наповнювач вогнегасника і придушує небезпечні теплові процеси всередині акумулятора на самому початку. Процес виробництва таких батарей майже не потребує змін у виробництві, тож компанії могли б розпочати його дуже швидко.

Більш радикальним способом уникнення пожежі стали б нові водні батареї, розроблені у Південній Кореї. Вона б мала стати вибухонебезпечною через утворення газоподібного водню, але винахідники компенсували це каталізатором з діоксиду марганцю та паладію, який перетворює водень знов у воду.

Ще більш радикальним розв'язанням проблем із займанням батарей може стати новий атомний акумулятор, який живить пристрої енергією розпаду ізотопів. Акумулятор дозволить портативним пристроям працювати без заряджання практично вічно.