Как избавиться от старого смартфона и не пострадать: инструкция для iPhone и Android

Прежде чем удалять данные со старых телефонов, лучше их скопировать и перенести на ПК или в "облако".

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Как удалить данные со старого iPhone

Прежде чем удалять данные, стоит создать их резервную копию с помощью iCloud или перенести на компьютер, подключив устройство к ПК через кабель. Зайдите в iCloud — "Настройки/Основные", прокрутите вниз и выберите "Перенос или сброс iPhone". Система предложит ввести пароль Apple ID. После того, как вы скопировали информацию в "облако", зайдите в iCloud, отключите функцию "Локатор". Вернитесь на страницу настроек iCloud, прокрутите вниз и выйдите из системы. Прежде чем блокировка активации отключится, вам нужно будет снова ввести пароль Apple ID.

Если у вас есть Apple Watch, отсоедините их от старого телефона. Также не забудьте отменить регистрацию всех AirTags, сопряженных со смартфоном.

Перезагрузите iPhone. После этого им сможет пользоваться другой человек без вреда для прежнего владельца.

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Как удалить данные со старого Android-фона

Пользователям смартфонов, работающих на операционной системе Android следует открыть "Настройки", затем нажать "Общее управление", прокрутить вниз и нажать на "Сброс", затем выбрать "Сброс до заводских настроек".

Если у вас есть, например, учетная запись Samsung, вам также необходимо будет подтвердить ее подлинность.

На разных телефонах Android могут быть разные способы восстановления. Обратитесь к производителю за конкретными инструкциями.

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