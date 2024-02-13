Больно смотреть: Samsung Galaxy S24 за 72 000 грн разгневали пользователей дефектами экранов

Экран флагманских смартфонов Samsung показал себя не лучшим образом. Сначала пользователи видели бледные цвета, а потом нашли зенистость.

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Пользователи начали сообщать о "зернистости" на дисплее смартфонов Samsung Galaxy S24, которая заметна при просмотре на темном фоне, некоторые замечают странные горизонтальные полосы на дисплее при просмотре монотонных изображений. Пострадавшие поделились впечатлениями и фотографиями в Reddit.

Несколько пользователей на Reddit сообщают о странной "зернистости" (неравномерности яркости) дисплея серии смартфонов Samsung Galaxy S24. Во время опроса в теме пользователи засвидетельствовали эту проблему на S24 Plus, S24 и S24 Ultra.

Стоимость смартфонов линейки Samsung Galaxy S24 в авторизованном магазине бренда в Украине:

Samsung Galaxy S24, 8 ГБ / 256 ГБ — 39 999 грн;

Samsung Galaxy S24+, 12 ГБ / 512 ГБ — 50 999 грн;

Samsung Galaxy S24 Ultra, 12 ГБ / 1 ТБ — 71 999 грн.

Некоторые столкнулись с проблемой прямо во время тестирования дисплея смартфона в магазине. Другой пользователь заметил, что некоторые области экрана были темнее других, что напоминает градиент.

В другой теме Reddit заметили странные горизонтальные полосы, пробегающие по дисплею Galaxy S24 при низкой яркости. Эффект появляется только если на экране постоянный цвет. Проблема появляется на всех пикселях, однако красные и синие страдают больше всего. Изменение монотонного красного или зеленого экрана, кажется, возвращает дисплей в норму. Интересно, что линии можно увидеть на странице теста DXOMARK для дисплея телефона в тесте равномерности яркости.

Дефекты экрана Samsung Galaxy S24 Фото: Reddit

Пользователи предполагают, что пострадавшим от дефекта досталась партия бракованных панелей. Некоторые пытались связаться со службой поддержки Samsung и для замены дисплея, результат этих попыток пока неизвестен. Корейский производитель перешел на новые панели дисплеев с запуском новой серии флагманов в 2024 году.

Зернистость дисплея Samsung Galaxy S24 Фото: Reddit

Ранее некоторым владельцам Galaxy S24 цвета его экрана казались несколько бледными по сравнению с серией S23. Samsung признала проблему с цветовым профилем дисплея, но посоветовала настроить его в соответствии со вкусом пользователей.

Впрочем, экран Samsung Galaxy S24 имеет и собственные преимущества. Одно из них — покрытие, которое защищает от бликов и делает дисплей более разборчивым возле ярких источников света.

Как и основной конкурент, iPhone 15 Pro, Galaxy S24 получил титановую боковую рамку. Ее выносливость проверили расплавлением смартфона на огне.