Боляче дивитися: Samsung Galaxy S24 за 72 000 грн розгнівали користувачів дефектами екранів

Екран флагманських смартфонів Samsung показав себе не найкращим чином. Спочатку користувачі бачили бліді кольори, а потім знайшли зеністість.

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Користувачі почали повідомляти про "зернистість" на дисплеї смартфонів Samsung Galaxy S24, яка помітна під час перегляду на темному тлі, дехто помічає дивні горизонтальні смуги на дисплеї під час перегляду монотонних зображень. Постраждалі поділилися враженнями та фотографіями в Reddit.

Кілька користувачів на Reddit повідомляють про дивну "зернистість" (нерівномірність яскравості) дисплея серії смартфонів Samsung Galaxy S24. Під час опитування в темі користувачі засвідчили цю проблему на S24 Plus, S24 та S24 Ultra.

Вартість смартфонів лінійки Samsung Galaxy S24 в авторизованому магазині бренду в Україні:

Samsung Galaxy S24, 8 ГБ / 256 ГБ — 39 999 грн;

Samsung Galaxy S24+, 12 ГБ / 512 ГБ — 50 999 грн;

Samsung Galaxy S24 Ultra, 12 ГБ / 1 ТБ — 71 999 грн.

Дехто зіткнувся з проблемою прямо під час тестування дисплея смартфона в магазині. Інший користувач помітив, що деякі області екрана були темніші за інші, що нагадує градієнт.

В іншій темі Reddit помітили дивні горизонтальні смуги, що пробігають дисплеєм Galaxy S24 за низької яскравості. Ефект з’являється лише якщо на екрані постійний колір. Проблема з’являється на усіх пікселях, однак червоні та сині страждають найбільше. Зміна монотонного червоного або зеленого екрана, здається, повертає дисплей в норму. Цікаво, що лінії можна роздивитися на сторінці тесту DXOMARK для дисплея телефону у вимірюванні рівномірності яскравості.

Дефекти екрана Samsung Galaxy S24 Фото: Reddit

Користувачі припускають, що постраждалим від дефекту дісталася партія бракованих панелей. Дехто намагався зв’язатися зі службою підтримки Samsung та для замінити дисплею, результат цих спроб наразі невідомий. Корейський виробник перейшов на нові панелі дисплеїв із запуском нової серії флагманів у 2024 році.

Зернистість дисплея Samsung Galaxy S24 Фото: Reddit

Раніше деяким власникам Galaxy S24 кольори його екрана здавались дещо блідими у порівнянні з серією S23. Samsung визнала проблему з колірним профілем дисплея, але порадила налаштувати його відповідно до смаку користувачів.

Втім, екран Samsung Galaxy S24 має й власні переваги. Одна з них – покриття, яке захищає від відблисків та робить дисплей більш розбірливим біля яскравих джерел світла.

Як і основний конкурент, iPhone 15 Pro, Galaxy S24 отримав титанову бічну рамку. Її витривалість перевірили розплавленням смартфона на вогні.