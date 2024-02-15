Как улучшить качество Wi-Fi у себя дома: просто пошевелите антеннами роутера

Сигнал Wi-Fi имеет форму бублика, но "бублик" плоский, а потому в вертикальном пространстве он недостаточно эффективен.

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Если беспроводная сеть Wi-Fi в доме или квартире работает недостаточно хорошо, стоит попробовать настроить маршрутизатор, поставив его антенны под другим углом. Так рекомендует издание Нow to geek.

Сигнал Wi-Fi, излучаемый антеннами, является всенаправленным, то есть он распространяется одинаково во все стороны. Он имеет форму плоского бублика, а потому в вертикальном пространстве недостаточно эффективен. Если гаджет находится рядом с роутером, все будет в порядке, но если спуститься этажом ниже, то сигнал ухудшится.

Если отрегулировать антенну, наклонив ее или положив горизонтально, весь "бублик" переместится и сигнал начнет лучше распространяться в нужной плоскости. Большинство маршрутизаторов Wi-Fi не просто так оснащены несколькими регулируемыми антеннами — наклоняя их в разные стороны, можно отрегулировать сигналы таким образом, чтобы они охватывали как можно больше пространства и оставляли меньше "слепых" зон.

С технической точки зрения, поворот антенн не сделает сигнал Wi-Fi быстрее и сильнее, но пользователь сможет выбирать, куда его направить и тем самым оптимизировать покрытие Wi-Fi. Но следует учесть, что кончик антенны не указывает на направление сигнала, т.к. сигнал расходится в разные стороны. Например, маршрутизатор находится на кухне на первом этаже и нужен сильный сигнал для игровой консоли, которая находится в другой комнате на втором этаже. Следует расположить антенны так, чтобы они были направлены в сторону консоли. Таким образом, соединение в комнате улучшится, а на кухне по-прежнему будет сильный сигнал благодаря близости роутера.

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Если после всех манипуляций беспроводной интернет все еще работает плохо, стоит провести дополнительные тесты с помощью приложения для определения сигнала Wi-Fi, например, WiFi Analyzer. Приложение поможет понять, под каким углом лучше всего выставить антенны.

Если в некоторых комнатах не удается получить сильный сигнал Wi-Fi, независимо от того, где находится маршрутизатор, расширитель диапазона Wi-Fi поможет в этом. Это устройство принимает текущий сигнал Wi-Fi и расширяет его радиус действия.

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