Як поліпшити якість Wi-Fi у себе вдома: просто поворушіть антенами роутера

Сигнал Wi-Fi має форму бублика, але "бублик" плоский, а тому у вертикальному просторі він недостатньо ефективний.

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Якщо бездротова мережа Wi-Fi у будинку або квартирі працює недостатньо добре, варто спробувати налаштувати маршрутизатор, поставивши його антени під іншим кутом. Так рекомендує видання Нow to geek.

Сигнал Wi-Fi, що випромінюється антенами, є всеспрямованим, тобто він поширюється однаково в усі боки. Він має форму плоского бублика, а тому у вертикальному просторі недостатньо ефективний. Якщо гаджет розташований поруч із роутером, усе буде гаразд, але якщо спуститися поверхом нижче, то сигнал погіршиться.

Якщо відрегулювати антену, нахиливши її або поклавши горизонтально, весь "бублик" переміститься і сигнал почне краще поширюватися в потрібній площині. Більшість маршрутизаторів Wi-Fi не просто так оснащені кількома регульованими антенами — нахиляючи їх у різні боки, можна відрегулювати сигнали таким чином, щоб вони охоплювали якомога більше простору і залишали менше "сліпих" зон.

З технічного погляду, поворот антен не зробить сигнал Wi-Fi швидшим і сильнішим, але користувач зможе обирати, куди його спрямувати, і тим самим оптимізувати покриття Wi-Fi. Але слід врахувати, що кінчик антени не вказує на напрямок сигналу, тому що сигнал розходиться в різні боки. Наприклад, маршрутизатор розташований на кухні на першому поверсі і потрібен сильний сигнал для ігрової консолі, яка розташована в іншій кімнаті на другому поверсі. Слід розташувати антени так, щоб вони були спрямовані в бік консолі. Таким чином, з'єднання в кімнаті покращиться, а на кухні, як і раніше, буде сильний сигнал завдяки близькості роутера.

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Якщо після всіх маніпуляцій бездротовий інтернет все ще працює погано, варто провести додаткові тести за допомогою програми для визначення сигналу Wi-Fi, наприклад, WiFi Analyzer. Додаток допоможе зрозуміти, під яким кутом найкраще виставити антени.

Якщо в деяких кімнатах не вдається отримати сильний сигнал Wi-Fi, незалежно від того, де розташований маршрутизатор, розширювач діапазону Wi-Fi допоможе в цьому. Цей пристрій приймає поточний сигнал Wi-Fi і розширює його радіус дії.

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