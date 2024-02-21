Пентагон получит подводные дроны от производителя NASAMS: 15 дней автономии, дальность 2200 км

Большие беспилотные подводные аппараты линейки HUGIN способны на долговременные и очень далекие миссии. Они помогут военным вести разведку, обезвреживать мины и вести бои на большой глубине.

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Компания Kongsberg Discovery заключила контракт на быструю поставку автономных подводных аппаратов для вооруженных сил США. Общий контракт предусматривает приобретение ВМС глубоководных систем HUGIN Endurance и HUGIN Superior. Об этом сообщает сайт Naval News.

Kongsberg Discovery имеет 30-летний опыт создания беспилотных подводных аппаратов. Компания разрабатывает и поставляет большие глубоководные системы коммерческим и государственным клиентам по всему миру, и продала уже около 100 аппаратов HUGIN.

Семейство подводных беспилотников HUGIN Фото: KONGSBERG

HUGIN Endurance, одно из самых новых устройств семейства, является самым большим и мощным из них с длиной 12 м, диаметром 1,2 метра и 15-дневной автономностью, что позволяет осуществлять операции берег-берег на расстоянии более 2200 км. HUGIN Superior почти в два раза короче: длиной 6,7 м, диаметром 0,9 м, имеет автономность 70 часов.

Оба транспортных средства тесно интегрированы с набором датчиков Kongsberg, которые обеспечивают разведку окружающей среды, противоминную борьбу, военные действия на морском дне и возможности картографирования морского дна. HUGIN Endurance дополнительно расширяет эти возможности, имея отсек для интеграции полезной нагрузки.

Что еще производит компания Kongsberg

Kongsberg также поставляет Министерству обороны США комплексы ПВО NASAMS, системы дистанционного вооружения RWS, ударные ракеты ВМС NSM и сонары для океанографического картографирования. Компания со штаб-квартирой в Линвуде, штат Вашингтон, специализируется на поставке и интеграции подводных акустических систем, беспилотных летательных аппаратов и надводных систем без экипажа, а также на разработке полезной нагрузки.

В Украине тоже разрабатывают беспилотные подводные дроны. В октябре стало известно о проекте Fury, разработчики которого планируют сотрудничать с опытными западными компаниями, чтобы вооружить имеющиеся изделия. Платформа сможет нести мины, торпеды, ракеты или осуществлять разведывательные миссии. Подводные аппараты могут стать следующей инновацией, которая удивит Черноморский флот РФ.