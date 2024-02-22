Как быстро и надежно сохранить данные смартфона: устройство PhotoCube PD+ сделает все само

Традиционные способы резервного копирования данных в облако или на физический носитель могут быть тяжелыми или плохо контролируемыми. Новая альтернатива требует минимальных действий пользователя.

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Небольшое устройство PhotoCube PD+ компании PhotoFast позволяет мгновенно создать резервную копию данных смартфона и при необходимости так же быстро загрузить ее на другой. Об этом сообщает сайт New Atlas.

Резервные копии смартфонов можно хранить в облаке или на накопителях данных. Однако для использования облачного хранилища нужен доступ к Интернету и оплата ежемесячной абонентской платы за услугу. Также существует постоянный риск утечки данных или даже их потери из-за процессов на стороне хранилища. Кроме того, при автоматизации процесса иногда непонятно, когда была создана последняя копия.

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Накопители предлагают более локальную и, на первый взгляд, надежную возможность резервного копирования данных. Физическое устройство добавляет уверенности, но они тоже теряются, выходят из строя, а процесс создания копии может быть сложным. В отличие от этих методов, PhotoCube PD+ предлагает чрезвычайно простой способ для создания резервной копии данных и файлов, которые есть на смартфоне. PhotoCube PD+ сейчас представлен на Kickstarter, где есть много информации о нем.

Работа устройства

Компактное устройство, изготовленное гонконгской компанией по производству электроники PhotoFast, подключается непосредственно к порту USB-C Apple iPhone или смартфона с операционной системой Android и автоматически запускает программу для резервного копирования контактов, календаря, фотографий, видео, документов и музыкальных файлов с телефона.

PhotoCube сохраняет все данные на сменной карте microSD емкостью до 2 ТБ, которую предоставляет пользователь. Для нескольких телефонов и/или планшетов можно создать резервную копию на одну карточку, на которой содержимое каждого устройства будет храниться в отдельной папке.

Сохранение данных одновременно с зарядкой Фото: PhotoFast

В качестве дополнительного бонуса, телефон можно заряжать во время резервного копирования. Для этого надо вставить PhotoCube в электрическую розетку, а затем подключить к нему смартфон с помощью шнура. Если используется соответствующий адаптер, PhotoCube может выполнить резервное копирование на телефонах, которые не имеют порта USB-C.

Сохранение данных смартфона может понадобиться, если владелец подозревает его неисправность. Напоминаем перечень самых распространенных признаков, когда может потребоваться замена смартфона.