В России придумали, как уничтожать морские дроны ВСУ "за секунды", но им кое-что мешает

Российские инженеры считают, что уничтожать украинские надводные беспилотники помогут дорогостоящие тепловизоры.

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Российская "Лаборатория противодействия промышленному шпионажу" (ППШ) рассказала о простом способе обнаружения безэкипажных катеров ВСУ. Лаборатория заявила в своем телеграм-канале, что надводные беспилотники уязвимы перед тепловизорами.

"Лаборатория ППШ" опубликовала видео с катером-беспилотником, снятое в темное время суток. Ролик сопроводили текстом, в котором указывается, что тепловизор помог определить дистанция, скорость и траекторию движения дрона. "При соответствующей подготовке наблюдателя уничтожение может быть произведено в считанные секунды", — подчеркивают в Лаборатории.

Сообщается, что тепловизор хорошего качества может обнаружить беспилотник, даже если он находится на максимальном расстоянии в 3 км. Сориентировавшись, ВС РФ могут навести орудия на цель и атаковать ее. Для этого достаточно наблюдать цель, например, с борта корабля через тепловизионный бинокль, и определив азимут (горизонтальный угол, отсчитываемый между заранее выбранным направлением и направлением на заданный предмет, — ред.) в катер можно выстрелить через тепловизионный прицел.

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В тоже время в "Лаборатории ППШ" отметили, что такого простого оборудования, как спецбинокли и прицелы, понадобится огромное множество, сославшись на армию Ирана, которая, по словам "Лаборатории" ставит "наблюдательное оборудование каждые 15 метров".

Ранее мы сообщали о том, что турецкий адмирал раскрыл, как украинские безэкипажные катера уничтожили военные корабли РФ. Хасан Озюрт считает, что всему виной "человеческий фактор". Поэтому система ближнего боя АК-630 не спасла ракетный катер "Ивановец" от атак дронов ВСУ.