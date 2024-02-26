У Росії придумали, як знищувати морські дрони ЗСУ "за секунди", але їм дещо заважає

Російські інженери вважають, що знищувати українські надводні безпілотники допоможуть дорогі тепловізори.

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Російська "Лабораторія протидії промисловому шпигунству" (ППШ) розповіла про простий спосіб виявлення безекіпажних катерів ЗСУ. Вона заявила у своєму телеграм-каналі, що надводні безпілотники вразливі перед тепловізорами.

"Лабораторія ППШ" опублікувала відео з катером-безпілотником, зняте в темний час доби. Ролик супроводили текстом, у якому зазначено, що тепловізор допоміг визначити дистанцію, швидкість і траєкторію руху дрона.

"За відповідної підготовки спостерігача знищення може бути здійснене за лічені секунди", — підкреслюють у "Лабораторії ППШ".

Повідомляється, що тепловізор хорошої якості може виявити безпілотник, навіть якщо він перебуває на максимальній відстані в 3 км. Зорієнтувавшись, ЗС РФ можуть навести гармати на ціль і атакувати її. Для цього достатньо спостерігати ціль, наприклад, з борту корабля через тепловізійний бінокль, і, визначивши азимут (горизонтальний кут, що відраховується між заздалегідь обраним напрямком і напрямком на заданий предмет, — ред.), у катер можна вистрілити через тепловізійний приціл.

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Водночас у "Лабораторії ППШ" зазначили, що такого простого обладнання, як спецбіноклі та приціли, знадобиться величезна кількість, пославшись на армію Ірану, яка, за словами "Лабораторії", ставить "спостережливе обладнання кожні 15 метрів".

Раніше ми повідомляли про те, що турецький адмірал розкрив, як українські безекіпажні катери знищили військові кораблі РФ. Хасан Озюрт вважає, що всьому виною "людський фактор". Тому система ближнього бою АК-630 не врятувала ракетний катер "Івановець" від атак дронів ЗСУ.