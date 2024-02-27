На что способны "глаза" врага: оккупанты активно размещают комплексы наблюдения "Муром-П"

Комплекс ведет наблюдение в видимом, инфракрасном и радиодиапазоне и сигнализирует об опасности. Оператор может находиться на расстоянии 8 км.

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Российские военные активизировали размещение на фронте комплексов дальнего наблюдения "Муром-П". Сайт "Милитарный" рассказывает об этом и объясняет, как они работают.

Преимуществом комплекса "Муром-П" является скорость развертывания и длительная автономность. Он оснащен средствами оповещения личного состава о потенциальной опасности: звуковым, световым и вибрационным сигналами. При обнаружении нарушения комплекс подает сигнал "Тревога".

Портативность "Муром-П" возможна благодаря быстросборной конструкции. Автономность обеспечивает питание от солнечных батарей, автомобиля или генератора. Для передачи данных на большие расстояния предусмотрен канал радиосвязи с постом оператора.

В комплекс входят:

тепловизор;

модуль интеграции посредством радио с автономными извещателями;

блок связи и управления;

ноутбук с программным обеспечением для управления;

автономные источники электроэнергии;

дополнительная станция радиолокации STS-172 (опционально).

STS-172 позволяет отображать траектории передвижения и дальность движущихся объектов. Радиолокатор используются алгоритмы обработки сигналов для получения точных данных об объекте наблюдения при любой погоде.

Комплекс позволяет сканировать территорию в ручном режиме и режиме видеолокации. Последний предусматривает автоматическое сканирование заданных позиций, выявление и сопровождение целей камерой и тепловизором.

Для реализации этого режима используются интеллектуальные технологии — FineTrack и FineDome. Модуль управления поворотными видеокамерами FineDome предназначен для автоматического сопровождения движущихся целей.

Состав комплекса наблюдения "Муром-П" Фото: Милитарный

Программный модуль FineTrack предназначен для выявления признаков нарушений на территории с помощью прямого визуального контроля и видеорегистрации.

Управление комплексом осуществляется с помощью ноутбука, подключенного к блоку управления кабельными линиями связи или радиоканалом. Место оператора может находиться в непосредственной близости к комплексу, или же на расстоянии до 8 км.

Комплекс имеет модуль для подключения автономных периметральных извещателей и возможность мониторинга и управления ими с их привязкой к картам местности.

В случае тревоги происходит звуковое и визуальное оповещение оператора, а поворотное устройство видеотепловизионного модуля автоматически наводится на участок периметра с нарушителем.

Среди других возможностей и функций комплекса "Муром-П": обеспечение охраны границы, безопасности мест дислокации военных, охрана подступов, видеонаблюдение открытых пространств, сканирование контролируемого пространства в ручном и автоматическом режимах, определение участка нарушения, демонстрация информации в реальном времени на мониторе и архивирование событий, определение пребывания личного состава с помощью GPS, выявление и сопровождение целей поворотными камерами, радионаблюдение с одновременным отслеживанием нескольких целей, загрузка карт местности с помощью GPS, загрузка карт местности и др.

Напоминаем, один из последних случаев попадания в "Муром-П" произошел на Харьковщине. Оккупанты разместили этот комплекс на башне вместе со средством РЭБ.