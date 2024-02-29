50 лет без подзарядки: когда смартфоны получат новые супер-аккумуляторы

Производители смартфонов стараются увеличить емкость батарей, так ИИ-приложения требуют больше энергии, а пользователи — автономности.

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Производители смартфонов стремятся разработать более мощные аккумуляторы, которые могут заряжаться быстрее и работать дольше, так как пользователи требуют больше вычислительных мощностей и автономности. О том, может ли появиться телефон, заряжающийся до 100% менее чем за 40 минут, или ядерная батарея, способная поддерживать работу в течение 50 лет, пишет издание Тechxplore.

Поскольку модели смартфонов от разных производителей мало чем отличаются в плане технических характеристик, наличие более мощной батареи — это способ выделиться из толпы, считают аналитики рынка. Растущая популярность энергоемких приложений, таких как игры и социальные сети, повышает спрос на мобильные аккумуляторы с высокой емкостью и стимулирует гонку за инновациями среди производителей.

Большинство смартфонов в настоящее время работают на литий-ионных батареях, изготовленных из редких материалов, таких как литий, кобальт и марганец, цены на которые растут, а сами материалы со временем разлагаются. Чтобы обойти эту проблему, производители изучают альтернативы с использованием литиевой серы или графена, которые могут служить дольше и лучше.

Тест смартфона Honor Magic 6 Pro

ИИ для смартфонов требует больше энергии

Китайский производитель телефонов Honor разработал новую технологию аккумуляторов повышенной емкости, в которой используется кремний-углеродный углерод для своего нового флагманского смартфона Magic 6 с искусственным интеллектом (ИИ). Аппарат может полностью заряжаться менее чем за 40 минут и работать дольше, чем телефоны основных конкурентов. Это лучший аккумулятор для смартфонов в рейтинге, составленном DXOMARK, коммерческим сайтом, который занимается научной оценкой мобильных телефонов.

Южнокорейский гигант Samsung тоже разрабатывает твердотельный аккумулятор, который сможет хранить больше энергии, быстрее заряжаться и обеспечивать большую безопасность. Его запуск в производство состоится в 2027 году.

Компания Apple, которая в прошлом году обогнала Samsung в списке лидеров продаж смартфонов в мире, работает над созданием собственной технологии энергоемких батарей и, вероятно, начнет их установку уже в в 2025 году.

Производство аккумуляторов обычно передавалось на аутсорсинг, но сейчас производители устройств все чаще стремятся уменьшить свою зависимость от определенных поставщиков, как они уже делают с чипами, подчеркивают аналитики.

Атомная батарея от Betavolt Technology Фото: Betavolt

Ядерная батарея для смартфона

Китайский стартап Betavolt Technology в январе этого года представил новую ядерную батарею, которая может питать смартфон в течение 50 лет без необходимости подзарядки. Компания заявила, что данная батарея реализует миниатюризацию атомной энергии, так как разработчикам удалось поместить изотопы никеля-63 в модуль размером меньше монеты.

Betavolt Technology не уточнила, когда инновационная технология будет запущена в массовое производство для коммерческого применения, заявив лишь, что она находится на стадии пилотных испытаний.

Батареи должны стать экологичнее

В июне прошлого года парламент Европейского Союза утвердил новые правила, призванные сделать батареи более экологичными, установив минимальные уровни переработанного материала, который они должны использовать.

"Из-за разработки электромобилей на аккумуляторные технологии тратится больше денег, чем когда-либо прежде. Так что для батарей наступило довольно интересное время", — сказал Бен Вуд, руководитель отдела исследований CCS Insight. — "Если бы кто-то смог решить проблему неэкологичности аккумуляторов, это изменило бы правила игры. Представьте себе, что у вас есть мобильный телефон, который проработает две недели, — это было бы потрясающе. Но до того, как это произойдет, предстоят еще годы и годы разработок".

Ранее мы писали о том, что аккумуляторы "на кофейной гуще" смогут превзойти литий-ионные. Ученые усовершенствовали анодный материал при помощи фосфора и кофейной гущи, что увеличило срок хранения энергии натрий-ионными батареями.