50 років без підзарядки: коли смартфони отримають нові супер-акумулятори

Виробники смартфонів намагаються збільшити ємність батарей, оскільки ШІ-додатки вимагають більше енергії, а користувачі — автономності.

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Виробники смартфонів прагнуть розробити більш потужні акумулятори, які можуть заряджатися швидше і працювати довше, оскільки користувачі вимагають більше обчислювальних потужностей і автономності. Про те, чи може з'явитися телефон, що заряджається до 100% менш ніж за 40 хвилин, або ядерна батарея, здатна підтримувати роботу впродовж 50 років, пише видання Тechхрlorе.

Оскільки моделі смартфонів від різних виробників мало чим відрізняються в плані технічних характеристик, наявність більш потужної батареї — це спосіб виділитися з натовпу, вважають аналітики ринку. Зростаюча популярність енергоємних застосунків, як-от ігри та соціальні мережі, підвищує попит на мобільні акумулятори з високою ємністю і стимулює перегони за інноваціями серед виробників.

Більшість смартфонів нині працюють на літій-іонних батареях, виготовлених із рідкісних матеріалів, таких як літій, кобальт і марганець, ціни на які зростають, а самі матеріали з часом розкладаються. Щоб обійти цю проблему, виробники вивчають альтернативи з використанням літієвої сірки або графена, які можуть служити довше і краще.

Тест смартфона Honor Magic 6 Pro Honor Magic 6 Pro

ШІ для смартфонів потребує більше енергії

Китайський виробник телефонів Honor розробив нову технологію акумуляторів підвищеної ємності, в якій використовується кремній-вуглецевий вуглець для свого нового флагманського смартфона Magic 6 зі штучним інтелектом (ШІ). Апарат може повністю заряджатися менш ніж за 40 хвилин і працювати довше, ніж телефони основних конкурентів. Це найкращий акумулятор для смартфонів у рейтингу, складеному DXOMARK, комерційним сайтом, який займається науковою оцінкою мобільних телефонів.

Південнокорейський гігант Samsung теж розробляє твердотільний акумулятор, який зможе зберігати більше енергії, швидше заряджатися і забезпечувати більшу безпеку. Його запуск у виробництво відбудеться 2027 року.

Компанія Apple, яка торік обігнала Samsung у списку лідерів продажів смартфонів у світі, працює над створенням власної технології енергоємних батарей і, ймовірно, почне їхнє встановлення вже 2025 року.

Виробництво акумуляторів зазвичай передавали на аутсорсинг, але зараз виробники пристроїв дедалі частіше прагнуть зменшити свою залежність від певних постачальників, як вони вже роблять із чипами, підкреслюють аналітики.

Атомна батарея від Betavolt Technology Фото: Betavolt

Ядерна батарея для смартфона

Китайський стартап Betavolt Technology у січні цього року представив нову ядерну батарею, яка може живити смартфон протягом 50 років без необхідності підзарядки. Компанія заявила, що ця батарея реалізує мініатюризацію атомної енергії, оскільки розробникам вдалося помістити ізотопи нікелю-63 в модуль розміром менше монети.

Betavolt Technology не уточнила, коли інноваційну технологію буде запущено в масове виробництво для комерційного застосування, заявивши лише, що вона перебуває на стадії пілотних випробувань.

Батареї мають стати екологічнішими

У червні минулого року парламент Європейського Союзу затвердив нові правила, покликані зробити батареї більш екологічними, встановивши мінімальні рівні переробленого матеріалу, який вони мають використовувати.

"Через розробку електромобілів на акумуляторні технології витрачається більше грошей, ніж будь-коли раніше. Тож для батарей настав досить цікавий час", — сказав Бен Вуд, керівник відділу досліджень CCS Insight. — "Якби хтось зміг вирішити проблему неекологічності акумуляторів, це змінило б правила гри. Уявіть собі, що у вас є мобільний телефон, який пропрацює два тижні, — це було б приголомшливо. Але до того, як це станеться, чекають ще роки і роки розробок".

Раніше ми писали про те, що акумулятори "на кавовій гущі" зможуть перевершити літій-іонні. Вчені вдосконалили анодний матеріал за допомогою фосфору і кавової гущі, що збільшило термін зберігання енергії натрій-іонними батареями.