Быстрее SSD и аналогов: Samsung создала революционную карту памяти SD Express на 256 ГБ

Новая карта памяти в 1,4 раза опережает SATA SSD и в 4-8 раза — карты UHS-1 по скорости считывания. Новинка появится в продаже уже в 2024 году.

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Новая карта памяти Samsung SD Express формата microSD емкостью 256 ГБ намного быстрее накопителей SATA SSD и в четыре раза быстрее SD-карты UHS-1. Компания анонсировала ее на своем сайте.

Последовательное чтение с новой карты SD Express происходит со скоростью 800 МБ/с в то время, как максимальная скорость твердотельных накопителей SATA, которые устанавливаются в ПК и ноутбуки, составляет до 560 МБ/с. Также это в четыре раза быстрее, чем считывание с профессиональных карт памяти UHS-1, которые достигают скорости передачи данных до 200 МБ/с (в большинстве случаев — до 104 МБ/с).

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Дизайн с низким потреблением энергии и встроенная микропрограмма оптимизации и управления температурой делают карты microSD с технологией SD Express эквивалентными некоторым SSD. Samsung удалось повысить скорость считывания до 985 МБ/с, однако такие накопители пока недоступны в коммерческих образцах. Технология Dynamic Thermal Guard поддерживает приемлемую температуру даже во время длительных сессий использования.

Samsung SD Express microSD 256 ГБ Фото: Samsung

Компания говорит, что впервые в отрасли представила такую высокопроизводительную карту microSD с интерфейсом SD Express. Устройство стало результатом успешного сотрудничества с одним из корпоративных клиентов для создания кастомного продукта.

Новый съемный накопитель для смартфонов, фотоаппаратов, другой портативной техники и для всех устройств, которые работают с карточками microSD, способен значительно ускорить открытие и копирование файлов, а также запуск с них программ или игр.

Samsung не сообщала, сколько будет стоить новое поколение карт SD Express. Известно лишь, что карты появятся на рынке позже в 2024 году.

Карта microSD на 1 ТБ стандарта UHS-1

Также Samsung анонсировала карту microSD объемом 1 ТБ с использованием многослойной памяти V-NAND восьмого поколения, которая состоит из восьми наслоений и реализует характеристики, ранее возможные лишь на SSD.

Карта Samsung microSD на 1 ТБ стандарта UHS-1 Фото: Samsung

Анонсированная карта памяти microSD на 1 ТБ прошла строгое тестирование и имеет защиту от экстремальных температур, воды, износа, падений, магнитного поля и рентгена. Она появится в третьем квартале этого года.

Ранее сообщалось, что новые смартфоны Samsung Galaxy S24 Ultra имеют более быструю память, чем iPhone 15. Однако карты памяти сейчас поддерживают далеко не все смартфоны.