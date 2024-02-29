Неизвестный украинский дрон уничтожает российских оккупантов дистанционным взрывом (видео)

Видео демонстрирует эффектный взрыв и поражение осколками оккупантов и местности. Модель дрона остается неизвестной.

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Украинский дрон неизвестной модели поразил живую силу российских агрессоров дистанционным подрывом в воздухе. Видео события обнародовал OSINTер Cloooud в X (Twitter).

Исследователь войны сообщает, что на видео показаны действия 3-й штурмовой бригады вблизи Авдеевки в Донецкой области. В кадре хорошо видно, как довольно высоко над головами нескольких военных РФ взрывается неизвестный БПЛА. В результате этого несколько оккупантов падают, вероятно, от поражения осколками. Хорошо видно результат попадания других осколков в землю вокруг.

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Пока неизвестно о том, какой именно дрон был использован. Дистанционный взрыв осколочного боеприпаса позволяет поразить живую силу россиян на значительной площади. Видео демонстрирует разлет осколков на десятки метров.

Комментаторы удивляются тому факту, что россияне после удара продолжают уходить. Они определяют необходимость поставки украинцам артиллерии и боеприпасов для HIMARS. Один из них подтвердил координаты локации сравнением с другим кадром той же местности.

Геолокация места происшествия Фото: X (Twitter)

"Россия ведет войны так, как вела их всегда, выталкивая массы крестьян на линию фронта, заставляя врага тратить свою артиллерию и ресурсы, надеясь, что у врага закончатся припасы раньше, чем у России закончатся крестьяне", — замечает другой комментатор традиционную тактику "мясных штурмов" россиян.

Напоминаем, в середине февраля российские военные захватили Авдеевку, сейчас бои ведутся вблизи города. Важность этого события для россиян прежде всего политическая. Также они могут развивать наступление дальше.

"Для них это очередной населенный пункт, который они могут назвать "большой победой", особенно накануне выборов в России. Путин сможет говорить о том, что они "освобождают Донбасс", "защищают от обстрелов Донецк". Пропагандистский эффект значительный", — говорит военный эксперт Александр Мусиенко.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал захват Авдеевки россиянами. Он отметил, что это — самое большое достижение РФ за девять месяцев. В то же время поблагодарил за боевую работу и достижения на фронте Силы обороны Украины.