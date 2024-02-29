Невідомий український дрон знищує російських окупантів дистанційним підривом (відео)

Відео демонструє ефектний вибух та враження уламками окупантів й місцевості. Модель дрона залишається невідомою.

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Український дрон невідомої моделі уразив живу силу російських агресорів дистанційним підривом у повітрі. Відео події оприлюднив OSINTер Cloooud у X (Twitter).

Дослідник війни повідомляє, що на відео показані дії 3-ї штурмової бригади поблизу Авдіївки у Донецькій області. У кадрі добре видно, як доволі високо над головами кількох військових РФ вибухає невідомий БПЛА. В результаті цього кілька окупантів падають, ймовірно, від ураження уламками. Добре видно результат влучання інших уламків у землю навколо.

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Наразі невідомо про те, який саме дрон був використаний. Дистанційний вибух уламкового боєприпасу дозволяє уразити живу силу росіян на значній площі. Відео демонструє розліт уламків на десятки метрів.

Коментатори дивуються тому факту, що росіяни після удару продовжують йти. Вони визначають необхідність постачання українцям артилерії та боєприпасів для HIMARS. Один з них підтвердив координати локації через порівняння з іншим кадром тієї ж місцевості.

Геолокація місця події Фото: X (Twitter)

"Росія веде війни так, як вела їх завжди, виштовхуючи маси селян на лінію фронту, змушуючи ворога витрачати свою артилерію і ресурси, сподіваючись, що у ворога закінчаться припаси раніше, ніж у Росії закінчаться селяни", — зауважує інший коментатор традиційну тактику "м’ясних штурмів" росіян.

Нагадуємо, у середині лютого російські військові захопили Авдіївку, зараз бої ведуться поблизу міста. Важливість цієї події для росіян перш за все політична. Також вони можуть розвивати наступ далі.

"Для них це черговий населений пункт, який вони можуть назвати "великою перемогою", особливо напередодні виборів в Росії. Путін зможе говорити про те, що вони "звільняють Донбас", "захищають від обстрілів Донецьк". Пропагандистський ефект значний", — каже військовий експерт Олександр Мусієнко.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував захоплення Авдіївки росіянами. Він відзначив, що це — найбільше досягнення РФ за дев’ять місяців. Водночас подякував за бойову роботу й досягнення на фронті Сили оборони України.