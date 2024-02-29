В "Дії" появится помощник с искусственным интеллектом по имени Надія — Минцифра

Надия сможет быстро отвечать на вопросы и решать не слишком сложные проблемы. Сейчас в министерстве работают над скоростью чат-бота и лучшим качеством ответов.

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В приложении "Дія" появится виртуальный помощник с искусственным интеллектом. Его, а точнее, ее анонсировал министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

"Одна из идей, над которой работаем, — помощник на основе искусственного интеллекта, который поможет контактному центру отвечать на обращения. Помощника будут звать Надия", — рассказал Федоров.

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Чтобы создать помощника, в команде "Дії" хотят воспользоваться технологическим решением от одной из ведущих международных компаний, которую министр оставил неназванной. Ожидается, что это будет чобот нового поколения, который сможет общаться "человеческим языком" и помогать решать не слишком сложные проблемы. Бот сможет быстро отвечать на запросы и сэкономит время и ресурсы команды поддержки "Дії".

По словам Федорова, сейчас качество ответов ИИ-помощника "устраивает на 80%" и этот показатель улучшится. Сейчас минусом его работы является недостаточная скорость ответов, но команда "Дії" работает над этим вопросом. Во время бета-тестирования сможете научить помощника качественнее отвечать на запросы.

"Это будет революционная технология не только для Украины, но и для правительств всего мира", — считает министр.

Глава Минцифры уверен, что искусственный интеллект должен раскрыть собственные возможности. Он интегрируется в каждую сферу жизни и приведет к большим изменениям. Сейчас Минцифра работает над законодательным полем для применения искусственного интеллекта в Украине и планирует его интеграцию в отрасль образования.

Напомним, в начале февраля министр цифровой трансформации рассказал о планах открыть код приложения "Дія" для иностранных разработчиков. При этом личные данные украинцев будут оставаться конфиденциальными. Федоров отметил, что открытый код для иностранных разработчиков будет демонстрировать свое высокое качество и логику работы программы с данными.

Ранее министр сообщал, что на Едином портале государственных услуг и в приложении "Дія" не планируют механизм для рассылки повесток и проведения выборов. Зато заработает онлайн регистрация брака и цифровой кабинет пациента.