В "Дії" з'явиться помічник зі штучним інтелектом на ім'я Надія — Мінцифра

Надія зможе швидко відповідати на питання та розв'язувати не надто складні проблеми. Наразі у міністерстві працюють над швидкістю чат-бота та кращою якістю відповідей.

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В застосунку "Дія" з’явиться віртуальний помічник зі штучним інтелектом. Його, а точніше, її анонсував міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

"Одна з ідей, над якою працюємо, — помічник на основі штучного інтелекту, який допоможе контактному центру відповідати на звернення. Помічника зватимуть Надія", — розповів Федоров.

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Щоб створити помічника, у команді "Дії" хочуть скористатися технологічним рішенням від однієї з провідних міжнародних компаній, яку міністр лишив неназваною. Очікується, що це буде чатбот нового покоління, який зможе спілкуватися "людською мовою" та допомагатиме розв’язувати не надто складні проблеми. Бот зможе швидко відповідати на запити та заощадить час і ресурси команди підтримки "Дії".

За словами Федорова, зараз якість відповідей ШІ-помічника "влаштовує на 80%" і цей показник покращиться. Наразі мінусом його роботи є недостатня швидкість відповідей, але команда "Дії" працює над цим питанням. Під час бета-тестування зможете навчити помічника якісніше відповідати на запити.

"Це буде революційна технологія не тільки для України, а й для урядів усього світу", — вважає міністр.

Голова Мінцифри впевнений, що штучний інтелект має розкрити власні можливості. Він інтегрується у кожну сферу життя та призведе до великих змін. Наразі Мінцифра працює над законодавчим полем для застосування штучного інтелекту в Україні та планує його інтеграцію у галузь освіти.

Нагадаємо, на початку лютого міністр цифрової трансформації розповів про плани відкрити код застосунку "Дія" для іноземних розробників. При цьому особисті дані українців залишатимуться конфіденційними. Федоров зазначив, що відкритий код для іноземних розробників демонструватиме свою високу якість та логіку роботи програми з даними.

Раніше міністр повідомляв, що на Єдиному порталі державних послуг і в застосунку "Дія" не планують механізм для розсилання повісток та проведення виборів. Натомість запрацює онлайн реєстрація шлюбу та цифровий кабінет пацієнта.