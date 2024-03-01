Приложение для подключения к Wi-Fi поможет выяснить, изменяет партнер или нет: как именно

Блогер из TikTok предложила отследить действия партнера в сети через приложение Xfinity Wi-Fi, но в компании заявили, что эта затея не имеет смысла.

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TikTok-блогер Эбби Пейдж предложила проверить партнера на верность. В своих роликах она рассказала, как настроить Wi-Fi, чтобы узнать, чем на самом деле заняты пользователи, подключенные к сети, пишет издание NY Post.

По словам Эбби, она наткнулась на функцию Manage People ("Управление людьми") в приложении Xfinity Wi-Fi, которое дает возможность подключиться к любым точкам доступа Wi-Fi, при чем не важно, находится ли пользователь дома или в дороге. Предлагаемая услуга платная, — 10 долларов США на 30 дней, — однако никаких обязательств или оборудования от пользователя не требуется.

С помощью Manage People Пейдж создала индивидуальные профили для каждого пользователя, чтобы иметь возможность отслеживать их поведение в Сети. Тут также была задействована функция Аctive time ("Активное время"), которая отслеживает, когда и как долго определенные пользователи были в сети. Данные хранятся в течение недели.

Приложение Xfinity Wi-Fi также отображает, какими соцсетями чаще всего пользовался человек, например, Instagram или X. Эбби сделала вывод, что на основе полученных данных можно понять, какие соцсети партнер посещает чаще всего и, что самое важное, в какое время суток. Ну, а выводы она предложила сделать самим.

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Однако в Xfinity заявили, что реального способа отслеживать историю человека через маршрутизатор или модем не существует — за исключением прямого доступа к компьютеру или телефону человека. Единственный способ просмотреть полную историю посещений — открыть вкладку "История" или "Безопасность" в браузерах, подчеркнули сотрудники компании. Более того, ни Xfinity, ни любое другое подобное приложение не стоит использовать для слежки, так как любой человек с правами администратора может легко изменить настройки в приложении, выставив временные ограничения, чтобы программа не отслеживала действия ночью или днем.

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