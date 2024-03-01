Додаток для підключення до Wi-Fi допоможе з'ясувати, зраджує партнер чи ні: як саме

Блогерка з TikTok запропонувала відстежити дії партнера в мережі через застосунок Xfinity Wi-Fi, але в компанії заявили, що ця затія не має сенсу.

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TikTok-блогер Еббі Пейдж запропонувала перевірити партнера на вірність. У своїх роликах вона розповіла, як налаштувати Wi-Fi, щоб дізнатися, чим насправді зайняті користувачі, підключені до мережі, пише видання NY Post.

За словами Еббі, вона натрапила на функцію Manage People ("Керування людьми") у застосунку Xfinity Wi-Fi, що дає змогу під'єднатися до будь-яких точок доступу Wi-Fi, при чому не важливо, перебуває користувач удома чи в дорозі. Пропонована послуга платна, — 10 доларів США на 30 днів, — проте жодних зобов'язань або обладнання від користувача не потрібно.

За допомогою Manage People Пейдж створила індивідуальні профілі для кожного користувача, щоб мати змогу відстежувати їхню поведінку в Мережі. Тут також була задіяна функція Аctive time ("Активний час"), яка відстежує, коли і як довго певні користувачі були в мережі. Дані зберігаються протягом тижня.

Додаток Xfinity Wi-Fi також відображає, якими соцмережами найчастіше користувалася людина, наприклад, Instagram або X. Еббі зробила висновок, що на основі отриманих даних можна зрозуміти, які соцмережі партнер відвідує найчастіше і, що найважливіше, в який час доби. Ну, а висновки вона запропонувала зробити самим.

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Однак у Xfinity заявили, що реального способу відстежувати історію людини через маршрутизатор або модем не існує — за винятком прямого доступу до комп'ютера або телефону людини. Єдиний спосіб переглянути повну історію відвідувань — відкрити вкладку "Історія" або "Безпека" в браузерах, підкреслили співробітники компанії. Ба більше, ні Xfinity, ні будь-який інший подібний застосунок не варто використовувати для стеження, оскільки будь-яка людина з правами адміністратора може легко змінити налаштування в застосунку, виставивши тимчасові обмеження, щоб програма не відстежувала дії вночі або вдень.

Раніше ми повідомляли про те, що хакери з ГРУ Росії заразили сотні Wi-Fi-роутерів у США, але були розкриті.