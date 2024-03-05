"Цифровизация неотвратима": пограничники уже выявляют уклонистов через реестр "Оберіг"

Госпогранслужба уже три недели пользуется реестром военнообязанных "Оберіг" для предотвращения незаконного выезда. Теперь не надо уточнять данные о документах в учреждениях, которые их выдали.

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С середины февраля Государственная пограничная служба пользуется Единым государственным реестром "Оберіг", чтобы противодействовать незаконному выезду граждан Украины за границу. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Министерства обороны Украины.

За три последние недели пограничники предупредили 230 попыток незаконного пересечения границы по поддельным документам. В этом помог цифровой военный реестр "Оберег", который содержит данные о военнообязанных, призывников и резервистов. Минобороны вместе с Государственной пограничной службой ввели взаимодействие базы данных Госпогранслужбы и реестра "Оберег", что позволило быстро проверять данные военнообязанных граждан и разоблачать поддельные документы.

"Цифровизация работы с данными ТЦК и СП уже неотвратима. "Оберіг" позволяет автоматизировать те процессы, которые ранее зависели от человеческого фактора", — рассказала Екатерина Черногоренко, заместитель Министра обороны по вопросам цифровизации, цифровых трансформаций и цифрового развития.

Чтобы проверить подлинность документов на право выезда за границу, ранее пограничники должны были выходить на контакт непосредственно с соответствующими за них ТЦК и СП. Сейчас эту информацию можно узнать онлайн в реестре "Оберіг", нужно лишь несколько раз щелкнуть компьютерной мышкой.

"Пограничники продолжают противодействовать попыткам незаконного пересечения границы как на "зеленом" участке, так и в пунктах пропуска, где нарушители пытаются использовать поддельные документы, которые бы давали право на пересечение границы во время действия военного положения", — отмечает помощник председателя Государственной пограничной службы — пресс-секретарь Андрей Демченко.

Часть из подделок — документы воинского учета, которые якобы выданы территориальными центрами комплектования и социальной поддержки Минобороны. Налаживание эффективного обмена информацией между реестром "Оберіг" и базой данных пограничной службы позволяет инспекторам быстро проводить проверку.

Напомним, что Закон Украины "О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов "Оберіг" был принят в 2017 году, однако до 24 февраля 2022 года информация в нем отсутствовала, и только осенью 2023 года система начала свою работу.