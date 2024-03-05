"Цифровізація невідворотна": прикордонники вже виявляють ухилянтів через реєстр "Оберіг"

Держприкордонслужба вже три тижні користається реєстром військовозобов'язаних "Оберіг" для запобігання незаконному виїзду. Тепер не треба уточнювати дані про документи в установах, що їх видали.

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З середини лютого Державна прикордонна служба користується Єдиним державним реєстром "Оберіг", щоб протидіяти незаконному виїзду громадян України за кордон. Про це повідомили в офіційному Telegram-каналі Міністерства оборони України.

За три останні тижні прикордонники попередили 230 спроб незаконного перетину кордону за підробленими документами. У цьому допоміг цифровий військовий реєстр "Оберіг", який містить дані про військовозобов'язаних, призовників та резервістів. Міноборони разом з Державною прикордонною службою запровадили взаємодію бази даних Держприкордонслужби та реєстру "Оберіг", що дозволило швидко перевіряти дані військовозобов’язаних громадян та викривати підроблені документи.

"Цифровізація роботи з даними ТЦК та СП уже невідворотна. "Оберіг" дозволяє автоматизувати ті процеси, які раніше залежали від людського фактора", — розповіла Катерина Черногоренко, заступниця Міністра оборони з питань цифровізації, цифрових трансформацій та цифрового розвитку.

Щоб перевірити справжність документів на право виїзду за кордон, раніше прикордонники мали виходити на контакт безпосередньо з відповідними за них ТЦК та СП. Зараз цю інформацію можна дізнатися онлайн у реєстрі "Оберіг", потрібно лише кілька разів клацнути комп’ютерною мишкою.

"Прикордонники продовжують протидіяти спробам незаконного перетину кордону як на "зеленій" ділянці, так і в пунктах пропуску, де порушники намагаються використовувати підроблені документи, які б давали право на перетин кордону під час дії воєнного стану", — зазначає помічник голови Державної прикордонної служби – прессекретар Андрій Демченко.

Частина з підробок — документи військового обліку, які нібито видані територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки Міноборони. Налагодження ефективного обміну інформацією між реєстром "Оберіг" та базою даних прикордонної служби дозволяє інспекторам швидко проводити перевірку.

Нагадаємо, що Закон України "Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних і резервістів "Оберіг" був ухвалений у 2017 році, однак до 24 лютого 2022 року інформація в ньому була відсутня, і тільки восени 2023 року система почала свою роботу.