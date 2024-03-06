"Убийца дронов": боевое авто Cockerill i-X и 30-мм турель получили ИИ для захвата цели

Комплекс имеет выдающиеся боевые характеристики и без искусственного интеллекта: он может поражать дроны, двигаясь со скоростью 120 км/ч, маскировать свой тепловой след и локализовать опасность по звуку.

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На Международной выставке-конференции морской обороны DIMDEX 2024 в Дохе, Катар, бельгийская оборонная компания John Cockerill Defense представила инновационную систему противодействия беспилотникам на основе ИИ, которая установлена на боевой машине Cockerill i-X и турели Cockerill 1030. Об этом сообщает сайт Army Recognition.

Новое решение JCD для борьбы с дронами прошло две недели тщательных испытаний в Болгарии и продемонстрировало исключительную эффективность. Система разработана для борьбы с дронами различных размеров и возможностей, в том числе теми, которые работают на чрезвычайно высоких скоростях. Система автоматического отслеживания использует современный искусственный интеллект для захвата целей и прогнозирования их движения. Эта технология, которая ранее была проверена в наземных системах, была успешно адаптирована для воздушных угроз, работая в тандеме с боеприпасами с улучшенными баллистическими характеристиками.

Важно

Южная Корея создает революционную систему для перехвата дронов на расстоянии до 30 км

Система защиты от дронов совместима боевой стелс-машиной Cockerill i-X и турелью компании Cockerill 1030. Автомобиль Cockerill i-X, известный своими возможностями перехвата и модульной системой с несколькими вооружениями, представляет революционный подход к территориальной обороне, позволяющий поражать и нейтрализовать угрозы, прежде чем они смогут достичь целей. В испытаниях, проведенных в октябре прошлого года, Cockerill i-X продемонстрировал свою чрезвычайную маневренность и точность при поражении целей на ходу со скоростью более 120 км/ч в условиях бездорожья.

Авто Cockerill i-X на выставке DIMDEX 2024 Фото: Army Recognition

Представленный на Всемирном оборонном салоне в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, в марте 2022 года, Cockerill i-X сочетает в себе высокоскоростную мобильность, огромную огневую мощь, передовые возможности незаметности и сложный интегрированный интеллект. Разработанный как для дорог, так и для бездорожья, автомобиль может развивать скорость до 200 км/ч на дорогах и 160 км/ч в условиях пустыни, имея запас хода 600 км. Его гибридный двигатель позволяет разгоняться от 0 до 100 км/ч менее чем за шесть секунд.

Авто обладает такими возможностями, как такими возможностями, как адаптивный камуфляж и модификация инфракрасного и акустического следа для повышения живучести на поле боя. Транспортное средство оснащено станцией вооружения с дистанционным управлением, которая может быть оснащена разнообразным оружием, включая 25-мм или 30-мм пушки, противотанковые ракеты или ракетные установки, в зависимости от эксплуатационных потребностей.

Cockerill i-X, созданный благодаря сочетанию передовых технологий вооружения и опыта проведения ралли-рейдов, бросает вызов традиционным военным парадигмам. Он может похвастаться высокоскоростной мобильностью на различных местностях, возможностями скрытности благодаря адаптивному камуфляжу и модификации следа, а также интеграцией технологии объединения данных с различных датчиков. Этот пакет технологий включает в себя умный шлем, встроенный искусственный интеллект, камеры, датчики для систем лазерного предупреждения, а также акустическое обнаружение и локализацию выстрелов.

Еще одной инновационной особенностью Cockerill® iX является его выдвижная платформа для оружия, которая улучшает скрытность и скорость автомобиля. Конструкция обеспечивает быстрое развертывание в воздухе, на море и на суше, что делает автомобиль универсальным средством для современных вооруженных сил.

Кокерилл 1030 Фото: Army Recognition

Cockerill 1030 — самая современная беспилотная башня, компактная, легкая и модульная система, которая идеально сочетает высокую огневую мощь пушки 30x173 мм. Установку, разработанную для выполнения различных боевых задач, включая операции в пустыне, городах и в воде, отмечают за высокую надежность и производительность.

Дроны можно не только сбивать, но и "глушить" средствами РЭБ. На этой неделе командир роты ударных беспилотников младший сержант Александр Карпюк (Серж Марко) рассказал, какие системы РЭБ покупать не следует и как подобрать правильные.